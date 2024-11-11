Армавир: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Армавир. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Армавир работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Армавир на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
262С
Адлер
Архангельск
00:12
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
2 д. 9 ч. 48 мин.
01:00
Архангельск-Город
310С
Адлер
Воркута
00:12
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
3 д. 15 ч. 38 мин.
06:50
Воркута
310Э
Адлер
Воркута
00:12
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
3 д. 15 ч. 34 мин.
07:15
Воркута
562С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Москва
00:12
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
1 д. 14 ч. 38 мин.
05:48
Москва (Павелецкий Вокзал)
679С
Владикавказ
Адлер
00:20
Армавир Ростовский (Армавир-1)
16 ч. 4 мин.
08:32
Адлер
678С
Новороссийск
Владикавказ
00:29
Армавир Ростовский (Армавир-1)
17 ч. 1 мин.
09:16
Владикавказ
618С
Новороссийск
Владикавказ
00:31
Армавир Ростовский (Армавир-1)
16 ч. 15 мин.
08:55
Владикавказ
003С
Кавказ (Двухэтажный Состав)
Кисловодск
Москва
00:34
Армавир Ростовский (Армавир-1)
23 ч. 45 мин.
20:25
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
117Е
Челябинск
Кисловодск
01:02
Армавир Ростовский (Армавир-1)
2 д. 11 ч. 33 мин.
05:43
Кисловодск
044М
Москва
Имеретинский Курорт (Адлер)
01:02
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
1 д. 10 ч. 3 мин.
09:31
Имеретинский Курорт
407Э
Владикавказ
Анапа
01:06
Армавир Ростовский (Армавир-1)
17 ч. 30 мин.
10:37
Анапа
607Э
Владикавказ
Анапа
01:17
Армавир Ростовский (Армавир-1)
18 ч. 38 мин.
11:39
Анапа
061М
Москва
Нальчик
01:23
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 12 ч. 0 мин.
09:15
Нальчик
033М
Москва
Владикавказ
01:23
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 12 ч. 33 мин.
09:48
Владикавказ
034С
Осетия
Москва
Владикавказ
01:36
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 12 ч. 8 мин.
09:58
Владикавказ
146Э
Ингушетия
Москва
Назрань
01:36
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 8 ч. 15 мин.
07:43
Назрань
033С
Осетия
Владикавказ
Москва
01:49
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 12 ч. 23 мин.
06:18
Москва (Павелецкий Вокзал)
061С
Нальчик
Москва
01:49
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 11 ч. 13 мин.
06:18
Москва (Павелецкий Вокзал)
680С
Адлер
Владикавказ
01:50
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
18 ч. 43 мин.
10:36
Владикавказ
630С
Адлер
Владикавказ
01:50
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
19 ч. 3 мин.
10:53
Владикавказ
380С
Адлер
Владикавказ
01:50
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
19 ч. 3 мин.
10:53
Владикавказ
477У
Челябинск
Адлер
02:04
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
2 д. 14 ч. 43 мин.
09:58
Адлер
577У
Челябинск
Имеретинский Курорт (Адлер)
02:04
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
2 д. 15 ч. 13 мин.
10:28
Имеретинский Курорт
249Н
Новокузнецк
Имеретинский Курорт (Адлер)
02:13
Армавир Ростовский (Армавир-1)
4 д. 5 ч. 6 мин.
14:13
Имеретинский Курорт
545У
Орск
Имеретинский Курорт (Адлер)
02:13
Армавир Ростовский (Армавир-1)
2 д. 15 ч. 28 мин.
14:13
Имеретинский Курорт
571Э
Махачкала
Адлер
02:13
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 0 ч. 7 мин.
13:37
Адлер
204Х
Москва
Минеральные Воды
02:20
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 6 ч. 25 мин.
04:43
Минеральные Воды
062Ч
Эльбрус
Москва
Нальчик
02:25
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 10 ч. 48 мин.
09:06
Нальчик
214С
Ростов-на-Дону
Кисловодск
02:25
Армавир Ростовский (Армавир-1)
9 ч. 47 мин.
06:50
Кисловодск
495С
Кисловодск
Самара
02:32
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 15 ч. 6 мин.
13:07
Самара
368Г
Киров
Кисловодск
02:42
Армавир Ростовский (Армавир-1)
2 д. 12 ч. 22 мин.
07:12
Кисловодск
365Е
Пермь
Кисловодск
02:42
Армавир Ростовский (Армавир-1)
2 д. 10 ч. 52 мин.
07:12
Кисловодск
119Е
Тюмень
Кисловодск
02:42
Армавир Ростовский (Армавир-1)
2 д. 16 ч. 30 мин.
07:12
Кисловодск
045С
Урал
Кисловодск
Екатеринбург
02:43
Армавир Ростовский (Армавир-1)
2 д. 6 ч. 21 мин.
04:22
Екатеринбург (Пассажирский)
385Я
Архангельск
Адлер
03:02
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
2 д. 12 ч. 34 мин.
12:06
Адлер
557Я
Печора
Адлер
03:02
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
3 д. 2 ч. 36 мин.
12:06
Адлер
516Я
Череповец
Адлер
03:02
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
2 д. 4 ч. 56 мин.
12:06
Адлер
557М
Сосногорск
Адлер
03:02
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
2 д. 21 ч. 55 мин.
12:06
Адлер
585Я
Воркута
Адлер
03:02
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
3 д. 12 ч. 56 мин.
12:06
Адлер
668Э
Адлер
Ростов-на-Дону
03:14
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
16 ч. 1 мин.
08:53
Ростов (Главный)
542С
Адлер
Москва
03:14
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
1 д. 17 ч. 8 мин.
10:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
442Э
Адлер
Ростов-на-Дону
03:14
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
16 ч. 1 мин.
08:53
Ростов (Главный)
629С
Владикавказ
Адлер
03:15
Армавир Ростовский (Армавир-1)
16 ч. 27 мин.
11:42
Адлер
379С
Владикавказ
Адлер
03:15
Армавир Ростовский (Армавир-1)
16 ч. 27 мин.
11:42
Адлер
061Ч
Москва
Нальчик
03:18
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 12 ч. 28 мин.
10:10
Нальчик
638Э
Адлер
Ростов-на-Дону
03:23
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
14 ч. 50 мин.
08:50
Ростов (Главный)
204Э
Москва
Нальчик
03:31
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 10 ч. 33 мин.
10:23
Нальчик
181Э
Минеральные Воды
Москва
03:42
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 10 ч. 29 мин.
10:59
Москва (Павелецкий Вокзал)
217Э
Кисловодск
Ростов-на-Дону
03:52
Армавир Ростовский (Армавир-1)
9 ч. 48 мин.
09:09
Ростов (Главный)
391Щ
Баку (Азербайджан)
Ростов-на-Дону
03:52
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 6 ч. 44 мин.
09:09
Ростов (Главный)
548В
Белгород
Имеретинский Курорт (Адлер)
03:52
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
1 д. 15 ч. 21 мин.
15:20
Имеретинский Курорт
656Э
Ростов-на-Дону
Кисловодск
04:01
Армавир Ростовский (Армавир-1)
12 ч. 25 мин.
10:37
Кисловодск
586С
Адлер
Салехард
04:02
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
3 д. 17 ч. 47 мин.
11:49
Лабытнанги
004М
Кавказ (Двухэтажный Состав)
Москва
Кисловодск
04:03
Армавир Ростовский (Армавир-1)
23 ч. 49 мин.
08:11
Кисловодск
239Э
Махачкала
Ростов-на-Дону
04:12
Армавир Ростовский (Армавир-1)
16 ч. 29 мин.
09:09
Ростов (Главный)
671С
Минеральные Воды
Ростов-на-Дону
04:13
Армавир Ростовский (Армавир-1)
11 ч. 17 мин.
09:09
Ростов (Главный)
516С
Адлер
Череповец
04:15
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
2 д. 3 ч. 21 мин.
22:20
Череповец 1
049А
Санкт-Петербург
Кисловодск
04:20
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 19 ч. 50 мин.
09:45
Кисловодск
099Г
Нижний Новгород
Кисловодск
04:21
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 14 ч. 22 мин.
10:40
Кисловодск
382С
Грозный
Москва
04:28
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 17 ч. 40 мин.
10:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
381С
Гудермес
Москва
04:28
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 16 ч. 51 мин.
11:27
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
137Г
Нижний Новгород
Кисловодск
04:38
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 15 ч. 26 мин.
10:40
Кисловодск
197Я
Архангельск
Кисловодск
04:38
Армавир Ростовский (Армавир-1)
2 д. 4 ч. 19 мин.
10:40
Кисловодск
139Я
Архангельск
Кисловодск
04:38
Армавир Ростовский (Армавир-1)
2 д. 4 ч. 19 мин.
10:40
Кисловодск
210С
Ростов-на-Дону
Кисловодск
04:38
Армавир Ростовский (Армавир-1)
12 ч. 18 мин.
10:41
Кисловодск
533Щ
Москва
Дербент
04:51
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 21 ч. 55 мин.
20:13
Дербент
145С
Ингушетия
Назрань
Москва
05:04
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 8 ч. 50 мин.
05:50
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
655С
Кисловодск
Ростов-на-Дону
05:16
Армавир Ростовский (Армавир-1)
11 ч. 18 мин.
10:38
Ростов (Главный)
202С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Москва
05:24
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
1 д. 10 ч. 30 мин.
06:07
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
044С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Москва
05:25
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
1 д. 10 ч. 8 мин.
05:50
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
202Й
Адлер
Москва
05:43
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
1 д. 9 ч. 38 мин.
06:07
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
250Н
Имеретинский Курорт (Адлер)
Новокузнецк
05:51
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
4 д. 5 ч. 2 мин.
22:48
Новокузнецк
546С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Орск
05:51
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
2 д. 13 ч. 49 мин.
07:35
Орск
572Э
Адлер
Махачкала
05:51
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
23 ч. 54 мин.
18:10
Махачкала
204С
Ростов-на-Дону
Кисловодск
05:53
Армавир Ростовский (Армавир-1)
11 ч. 1 мин.
10:37
Кисловодск
607С
Анапа
Владикавказ
06:02
Армавир Ростовский (Армавир-1)
16 ч. 16 мин.
13:30
Владикавказ
525Э
Таврия
Анапа
Кисловодск
06:02
Армавир Ростовский (Армавир-1)
14 ч. 18 мин.
10:40
Кисловодск
607И
Анапа
Минеральные Воды
06:02
Армавир Ростовский (Армавир-1)
10 ч. 17 мин.
08:27
Минеральные Воды
407С
Анапа
Владикавказ
06:03
Армавир Ростовский (Армавир-1)
15 ч. 58 мин.
13:30
Владикавказ
344С
Адлер
Кисловодск
06:08
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
14 ч. 10 мин.
11:27
Кисловодск
644С
Пассажирский
Адлер
Кисловодск
06:08
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
14 ч. 10 мин.
11:27
Кисловодск
658Э
Адлер
Минеральные Воды
06:13
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
11 ч. 26 мин.
09:05
Минеральные Воды
812Э
Ласточка
Кропоткин (ст. Кавказская)
Имеретинский Курорт (Адлер)
06:22
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
7 ч. 38 мин.
13:03
Имеретинский Курорт
254С
Ростов-на-Дону
Кисловодск
06:45
Армавир Ростовский (Армавир-1)
9 ч. 52 мин.
11:28
Кисловодск
297Х
Москва
Владикавказ
07:30
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 16 ч. 45 мин.
14:50
Владикавказ
261М
Москва
Нальчик
07:30
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 15 ч. 31 мин.
13:36
Нальчик
297Э
Владикавказ
Москва
07:37
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 13 ч. 4 мин.
12:09
Москва (Павелецкий Вокзал)
097Э
Тында
Кисловодск
07:49
Армавир Ростовский (Армавир-1)
6 д. 5 ч. 42 мин.
12:37
Кисловодск
059Н
Новокузнецк
Кисловодск
07:49
Армавир Ростовский (Армавир-1)
3 д. 18 ч. 4 мин.
12:37
Кисловодск
297С
Владикавказ
Москва
07:54
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 17 ч. 10 мин.
16:15
Москва (Киевский Вокзал)
261С
Нальчик
Москва
07:54
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 16 ч. 25 мин.
16:15
Москва (Киевский Вокзал)
045Е
Урал
Екатеринбург
Кисловодск
08:09
Армавир Ростовский (Армавир-1)
2 д. 13 ч. 43 мин.
13:28
Кисловодск
227Й
Самара
Кисловодск
08:12
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 16 ч. 29 мин.
14:15
Кисловодск
183С
Кисловодск
Москва
08:15
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 15 ч. 56 мин.
15:46
Москва (Курский Вокзал)
495Й
Самара
Кисловодск
08:20
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 14 ч. 13 мин.
13:28
Кисловодск
193А
Санкт-Петербург
Владикавказ
08:30
Армавир Ростовский (Армавир-1)
2 д. 1 ч. 17 мин.
16:43
Владикавказ
229Ф
Самара
Кисловодск
08:55
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 14 ч. 59 мин.
14:15
Кисловодск
501М
Москва
Дербент
08:59
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 23 ч. 32 мин.
23:31
Дербент
809С
Ласточка
Кисловодск
Ростов-на-Дону
09:23
Армавир Ростовский (Армавир-1)
6 ч. 51 мин.
13:06
Ростов (Главный)
846С
Лыжная Стрела
Ростов-на-Дону
Черкесск
09:24
Армавир Ростовский (Армавир-1)
6 ч. 18 мин.
11:46
Черкесск
225С
Мурманск
Адлер
09:26
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
3 д. 5 ч. 43 мин.
20:03
Адлер
550Й
Тольятти
Адлер
09:26
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
2 д. 3 ч. 33 мин.
20:03
Адлер
225А
Мурманск
Адлер
09:26
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
3 д. 5 ч. 36 мин.
20:06
Адлер
626С
Ростов-на-Дону
Адлер
09:26
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
16 ч. 23 мин.
20:06
Адлер
201У
Апатиты
Адлер
09:26
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
3 д. 2 ч. 3 мин.
20:03
Адлер
121А
Ночной Экспресс
Санкт-Петербург
Владикавказ
10:20
Армавир Ростовский (Армавир-1)
2 д. 1 ч. 1 мин.
17:33
Владикавказ
135А
Санкт-Петербург
Махачкала
10:30
Армавир Ростовский (Армавир-1)
2 д. 3 ч. 49 мин.
22:18
Махачкала
251А
Санкт-Петербург
Владикавказ
10:30
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 23 ч. 58 мин.
18:27
Владикавказ
203В
Санкт-Петербург
Минеральные Воды
10:38
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 19 ч. 45 мин.
13:10
Минеральные Воды
480Й
Адлер
Санкт-Петербург
11:20
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
2 д. 2 ч. 23 мин.
04:20
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
480С
Сухум (Абхазия)
Санкт-Петербург
11:20
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
2 д. 10 ч. 50 мин.
06:30
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
426С
Таврия
Симферополь
Кисловодск
11:31
Армавир Ростовский (Армавир-1)
19 ч. 57 мин.
16:27
Кисловодск
328С
Таврия
Симферополь
Кисловодск
11:31
Армавир Ростовский (Армавир-1)
19 ч. 57 мин.
16:27
Кисловодск
243Э
Минеральные Воды
Санкт-Петербург
12:08
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 18 ч. 5 мин.
03:45
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
135С
Махачкала
Санкт-Петербург
13:52
Армавир Ростовский (Армавир-1)
2 д. 4 ч. 57 мин.
05:32
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
251С
Владикавказ
Санкт-Петербург
13:52
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 22 ч. 21 мин.
05:13
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
121С
Владикавказ
Санкт-Петербург
13:55
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 22 ч. 31 мин.
05:01
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
501В
Москва
Махачкала
13:56
Армавир Ростовский (Армавир-1)
2 д. 2 ч. 27 мин.
02:26
Махачкала
143М
Москва
Кисловодск
14:16
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 11 ч. 39 мин.
19:14
Кисловодск
211У
Орск
Кисловодск
14:16
Армавир Ростовский (Армавир-1)
2 д. 2 ч. 31 мин.
19:14
Кисловодск
111У
Орск
Кисловодск
14:16
Армавир Ростовский (Армавир-1)
2 д. 2 ч. 14 мин.
19:14
Кисловодск
144Ч
Москва
Кисловодск
14:21
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 4 ч. 31 мин.
18:59
Кисловодск
143Й
Кисловодск
Москва
15:44
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 12 ч. 24 мин.
22:40
Москва (Павелецкий Вокзал)
111С
Кисловодск
Орск
15:44
Армавир Ростовский (Армавир-1)
2 д. 2 ч. 14 мин.
12:30
Орск
143С
Кисловодск
Москва
15:48
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 8 ч. 52 мин.
19:08
Москва (Курский Вокзал)
558С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Москва
15:48
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
1 д. 22 ч. 47 мин.
03:50
Москва (Павелецкий Вокзал)
548С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Белгород
15:48
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
1 д. 13 ч. 7 мин.
18:10
Белгород
550С
Адлер
Тольятти
16:53
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
1 д. 21 ч. 8 мин.
05:30
Тольятти
582Й
Адлер
Мурманск
16:57
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
3 д. 6 ч. 38 мин.
15:00
Мурманск
226С
Адлер
Мурманск
16:59
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
2 д. 23 ч. 34 мин.
07:43
Мурманск
518С
Адлер
Москва
16:59
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
1 д. 13 ч. 46 мин.
21:55
Москва (Павелецкий Вокзал)
228С
Адлер
Москва
16:59
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
1 д. 13 ч. 24 мин.
21:46
Москва (Павелецкий Вокзал)
582В
Москва
Минеральные Воды
17:20
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 7 ч. 7 мин.
19:52
Минеральные Воды
425С
Таврия
Кисловодск
Симферополь
17:22
Армавир Ростовский (Армавир-1)
20 ч. 11 мин.
08:50
Симферополь
327С
Таврия
Кисловодск
Симферополь
17:22
Армавир Ростовский (Армавир-1)
20 ч. 11 мин.
08:50
Симферополь
243В
Санкт-Петербург
Минеральные Воды
17:55
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 21 ч. 2 мин.
21:42
Минеральные Воды
479А
Санкт-Петербург
Сухум (Абхазия)
18:01
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
2 д. 10 ч. 25 мин.
09:55
Сухум
481А
Санкт-Петербург
Имеретинский Курорт (Адлер)
18:01
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
2 д. 5 ч. 18 мин.
04:48
Имеретинский Курорт
057С
Кисловодск
Иркутск
18:10
Армавир Ростовский (Армавир-1)
4 д. 18 ч. 13 мин.
06:41
Иркутск (Пассажирский)
049Ч
Кисловодск
Санкт-Петербург
18:20
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 21 ч. 51 мин.
11:40
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
810С
Ласточка
Ростов-на-Дону
Кисловодск
18:22
Армавир Ростовский (Армавир-1)
6 ч. 58 мин.
21:35
Кисловодск
049С
Кисловодск
Санкт-Петербург
18:52
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 19 ч. 36 мин.
09:25
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
492С
Адлер
Казань
19:23
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
1 д. 22 ч. 4 мин.
08:45
Казань (Пассажирская)
452С
Адлер
Ижевск
19:23
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
2 д. 7 ч. 49 мин.
18:30
Ижевск
818С
Ласточка
Краснодар
Кисловодск
19:53
Армавир Ростовский (Армавир-1)
6 ч. 0 мин.
22:55
Кисловодск
367С
Кисловодск
Киров
19:55
Армавир Ростовский (Армавир-1)
2 д. 13 ч. 41 мин.
05:00
Киров (Пассажирский)
119Э
Кисловодск
Тюмень
19:55
Армавир Ростовский (Армавир-1)
2 д. 18 ч. 40 мин.
09:59
Тюмень
365С
Кисловодск
Пермь
19:55
Армавир Ростовский (Армавир-1)
2 д. 15 ч. 12 мин.
06:31
Пермь 2
253С
Кисловодск
Москва
20:14
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 14 ч. 16 мин.
05:25
Москва (Курский Вокзал)
261Я
Архангельск
Адлер
20:28
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
2 д. 8 ч. 52 мин.
04:22
Адлер
309С
Воркута
Адлер
20:28
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
3 д. 17 ч. 42 мин.
05:47
Адлер
309Э
Воркута
Адлер
20:28
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
3 д. 16 ч. 17 мин.
04:22
Адлер
561М
Москва
Имеретинский Курорт (Адлер)
20:28
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
1 д. 14 ч. 20 мин.
06:14
Имеретинский Курорт
909С
Воркута
Адлер
20:28
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
3 д. 17 ч. 42 мин.
05:47
Адлер
598С
Адлер
Санкт-Петербург
20:35
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
2 д. 7 ч. 3 мин.
18:55
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
216Н
Барнаул
Адлер
20:57
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
3 д. 17 ч. 17 мин.
05:32
Адлер
115И
Томск
Адлер
20:57
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
3 д. 16 ч. 32 мин.
05:32
Адлер
550Щ
Москва
Адлер
20:57
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
1 д. 13 ч. 26 мин.
05:32
Адлер
382Я
Москва
Грозный
21:05
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 17 ч. 7 мин.
08:41
Грозный
140Н
Барнаул
Адлер
21:13
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
3 д. 19 ч. 8 мин.
05:52
Адлер
677С
Владикавказ
Новороссийск
21:26
Армавир Ростовский (Армавир-1)
18 ч. 11 мин.
07:45
Новороссийск
617С
Владикавказ
Новороссийск
21:26
Армавир Ростовский (Армавир-1)
16 ч. 20 мин.
05:54
Новороссийск
377С
Владикавказ
Новороссийск
21:26
Армавир Ростовский (Армавир-1)
16 ч. 20 мин.
05:54
Новороссийск
263Е
Екатеринбург
Адлер
21:26
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
2 д. 13 ч. 2 мин.
05:19
Адлер
643С
Пассажирский
Кисловодск
Адлер
21:34
Армавир Ростовский (Армавир-1)
14 ч. 31 мин.
07:12
Адлер
343С
Кисловодск
Адлер
21:34
Армавир Ростовский (Армавир-1)
14 ч. 31 мин.
07:12
Адлер
491Э
Казань
Адлер
21:35
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
1 д. 23 ч. 1 мин.
06:19
Адлер
451Г
Ижевск
Адлер
21:35
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
2 д. 10 ч. 37 мин.
06:19
Адлер
451Й
Ульяновск
Адлер
21:35
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
1 д. 17 ч. 36 мин.
06:14
Адлер
501Х
Москва
Адлер
21:35
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
1 д. 20 ч. 9 мин.
06:19
Адлер
240С
Ростов-на-Дону
Дербент
21:47
Армавир Ростовский (Армавир-1)
18 ч. 29 мин.
11:28
Дербент
846Э
Ласточка
Черкесск
Ростов-на-Дону
22:00
Армавир Ростовский (Армавир-1)
6 ч. 5 мин.
01:40
Ростов Главный пригородный вокзал
137С
Кисловодск
Нижний Новгород
22:23
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 12 ч. 31 мин.
06:15
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
197С
Кисловодск
Архангельск
22:23
Армавир Ростовский (Армавир-1)
2 д. 1 ч. 51 мин.
19:35
Архангельск-Город
139С
Кисловодск
Архангельск
22:23
Армавир Ростовский (Армавир-1)
2 д. 1 ч. 51 мин.
19:35
Архангельск-Город
116С
Адлер
Томск
22:32
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
3 д. 20 ч. 36 мин.
09:38
Томск 2
216С
Адлер
Барнаул
22:32
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
3 д. 20 ч. 45 мин.
09:47
Барнаул
116Э
Адлер
Томск
22:32
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
3 д. 20 ч. 36 мин.
09:38
Томск 2
812С
Ласточка
Имеретинский Курорт (Адлер)
Кропоткин (ст. Кавказская)
22:51
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
7 ч. 47 мин.
23:44
Кавказская
657С
Минеральные Воды
Адлер
23:12
Армавир Ростовский (Армавир-1)
11 ч. 0 мин.
07:34
Адлер
542М
Москва
Адлер
23:14
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
1 д. 16 ч. 35 мин.
08:09
Адлер
638С
Ростов-на-Дону
Адлер
23:14
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
15 ч. 16 мин.
08:18
Адлер
668С
Ростов-на-Дону
Адлер
23:14
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
15 ч. 10 мин.
08:09
Адлер
262Э
Ростов-на-Дону
Махачкала
23:18
Армавир Ростовский (Армавир-1)
16 ч. 11 мин.
10:26
Махачкала
392С
Ростов-на-Дону
Баку (Азербайджан)
23:29
Армавир Ростовский (Армавир-1)
1 д. 7 ч. 1 мин.
01:15
Баку (Бакинский Вокзал)
656С
Ростов-на-Дону
Кисловодск
23:32
Армавир Ростовский (Армавир-1)
12 ч. 41 мин.
05:40
Кисловодск
113С
Кисловодск
Челябинск
23:38
Армавир Ростовский (Армавир-1)
2 д. 11 ч. 29 мин.
06:30
Челябинск-Главный
478У
Адлер
Челябинск
23:45
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
2 д. 17 ч. 54 мин.
07:50
Челябинск-Главный
478С
Адлер
Челябинск
23:45
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
2 д. 17 ч. 39 мин.
07:45
Челябинск-Главный
578С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Челябинск
23:45
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
2 д. 18 ч. 4 мин.
07:45
Челябинск-Главный
408С
Адлер
Челябинск
23:45
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
2 д. 17 ч. 54 мин.
07:50
Челябинск-Главный
445С
Кисловодск
Екатеринбург
23:51
Армавир Ростовский (Армавир-1)
2 д. 14 ч. 26 мин.
09:38
Екатеринбург (Пассажирский)
097С
Кисловодск
Тында
23:57
Армавир Ростовский (Армавир-1)
6 д. 0 ч. 10 мин.
19:00
Тында
059С
Кисловодск
Новокузнецк
23:57
Армавир Ростовский (Армавир-1)
3 д. 14 ч. 53 мин.
09:43
Новокузнецк
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Армавир включает 394 поезда дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:30 по направлению к станции Минеральные Воды;
  • последний поезд прибывает в 23:31 от станции Дербент.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Армавир.

Актуальное расписание поездов станции Армавир, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
