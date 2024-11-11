Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 812Э Кропоткин (ст. Кавказская) — Имеретинский Курорт (Адлер).
7 ч. 38 мин.
18
Маршрут следования поезда 812Э Кропоткин (ст. Кавказская) — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кропоткин (ст. Кавказская) — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кавказская
05:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гулькевичи
05:41
05:42
13 км.
0 ч. 16 мин.
Кубанская
06:03
06:04
47 км.
0 ч. 38 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
06:19
06:22
62 км.
0 ч. 54 мин.
Курганная
06:47
06:50
102 км.
1 ч. 22 мин.
Кошехабль
06:59
07:00
109 км.
1 ч. 34 мин.
Гиагинская
07:24
07:25
140 км.
1 ч. 59 мин.
Белореченская
07:42
07:47
158 км.
2 ч. 17 мин.
Хадыженская
08:46
08:47
206 км.
3 ч. 21 мин.
Туапсе
10:08
10:22
255 км.
4 ч. 43 мин.
Шепси
10:35
10:36
263 км.
5 ч. 10 мин.
Лазаревская
11:00
11:05
282 км.
5 ч. 35 мин.
Лоо
11:46
11:49
314 км.
6 ч. 21 мин.
Дагомыс
11:59
12:00
321 км.
6 ч. 34 мин.
Сочи
12:13
12:17
330 км.
6 ч. 48 мин.
Хоста
12:36
12:38
343 км.
7 ч. 11 мин.
Адлер
12:49
12:51
351 км.
7 ч. 24 мин.
Имеретинский Курорт
13:03
357 км.
7 ч. 38 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Как обычно – просто идеальная поездка. Добавить нечего. В этот раз было только немного прохладно из-за сильной работы кондиционеров, но это лучше, чем изнывать от жары, обливаясь потом.
Из-за ремонта на дороге в некоторых местах ехали очень медленно. Но в целом поездка оказалась просто суперской, все понравилось. Считаю что каждый должен попробовать прокатиться на этом поезде.
Ехала с ребенком. В поезде есть отдельный вагон, где установлен нормальный пеленальный столик и можно переодеть малыша. Благодарна проводницам, которые проводили меня до этого столика.
Чистота и порядок. Что самое главное для меня – это то, что в поезде не так много всяких бабулек, которые по дороге жуют котлеты с чесноком и воняют на весь вагон. Потому что билеты для них дороговаты. И слава богу.
Поезд хороший. Но почти перед конечной почему-то стояли минут 25. А потом дальше поехали. Поезд немного опоздал. В остальном все хорошо.