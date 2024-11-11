Маршрут следования и продажа билетов
21:39
11 ч. 26 мин.
09:05
Маршрут следования поезда 658Э Адлер — Минеральные Воды на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Минеральные Воды с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
21:39
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
21:50
21:52
8 км.
0 ч. 11 мин.
Сочи
22:12
22:20
21 км.
0 ч. 33 мин.
Лоо
22:45
22:49
37 км.
1 ч. 6 мин.
Лазаревская
23:33
23:39
69 км.
1 ч. 54 мин.
Туапсе
00:18
00:30
96 км.
2 ч. 39 мин.
Хадыженская
02:27
02:41
145 км.
4 ч. 48 мин.
Белореченская
03:59
04:34
193 км.
6 ч. 20 мин.
Курганная
05:33
05:35
250 км.
7 ч. 54 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
06:09
06:13
290 км.
8 ч. 30 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
06:28
06:33
293 км.
8 ч. 49 мин.
Невинномысская
07:37
07:45
370 км.
9 ч. 58 мин.
Минеральные Воды
09:05
474 км.
11 ч. 26 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Неадекватность цен РЖД не знает границ, кроме того, что не регулируют пассажиропоток: нет билетов эконом класса (учитывая доходность населения РФ), умудряются навязывать услуги сервиса сомнительного качества. Да и качество перевозок хромает.
Добрый день, не понравилось и привело меня в возмущение отношение персонала поезда к клиентам! Они очень грубо ведут себя по отношению к людям. Купила билет без белья, мне сделали замечание, что нельзя лежать на матрасах, разбудила, толкала сильно в спину, я говорю, что поняла и уберу сейчас, несколько раз за 5 мин подошла. Не было возможности купить, наличных денег с собой не было.
Как-то провожали человека с сумками, естественно зашли в вагон и помогли. Время до отправления ещё было. Но проводник посчитал “нужным” высказать своё мнение по этому поводу. Фамилию, к сожалению, не посмотрели. Много интересного услышали от проводницы. Она не понимает, зачем вообще заходить в вагон и помогать с вещами своим родным. Мы быстро вышли.
Грязно, долго, хамящие проводники, старые вагоны - из окон дует так, что околеть можно. Уровень сервиса ниже любого адекватного уровня. Сильно завышена стоимость поездок. Уровень сервиса ниже плинтуса, зато цена на все 150%.
Ехали поездом Адлер-Минеральные воды. Вагоны старые, в туалет страшно заходить. Проводник к пассажирам относился грубо, даже были оскорбления. Оставленную в поезде достаточно дорогую вещь мне так и не вернули. Возможно, кто-то из пассажиров мог присвоить, но в это мне мало верится.