Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 623Н Барнаул — Татарск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Маршрут следования поезда 623Н Барнаул — Татарск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Барнаул — Татарск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Барнаул
16:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Штабка
17:12
17:17
24 км.
0 ч. 30 мин.
Сарайский
17:34
17:36
39 км.
0 ч. 52 мин.
Ребриха
18:48
19:03
103 км.
2 ч. 6 мин.
Паново
19:19
19:21
114 км.
2 ч. 37 мин.
Подстепный
19:36
19:37
128 км.
2 ч. 54 мин.
Корчино
19:56
20:01
147 км.
3 ч. 14 мин.
Овечкино
20:27
20:52
171 км.
3 ч. 45 мин.
Гилевка
21:20
21:25
200 км.
4 ч. 38 мин.
Леньки
21:50
21:52
224 км.
5 ч. 8 мин.
Новоблаговещенка
22:32
22:47
263 км.
5 ч. 50 мин.
Остановочный пункт 51км
23:12
23:13
283 км.
6 ч. 30 мин.
Яготинская
23:23
23:24
290 км.
6 ч. 41 мин.
Остановочный пункт 24км
23:49
23:50
309 км.
7 ч. 7 мин.
Кильты
00:02
00:03
318 км.
7 ч. 20 мин.
Кулунда
00:20
00:50
332 км.
7 ч. 38 мин.
Табуны
01:17
01:22
356 км.
8 ч. 35 мин.
Славгород
01:48
02:06
381 км.
9 ч. 6 мин.
Красный Дол
02:28
02:29
399 км.
9 ч. 46 мин.
Бурла
02:54
02:59
424 км.
10 ч. 12 мин.
Чуманский
03:22
03:23
448 км.
10 ч. 40 мин.
Карасук 1
03:46
05:07
472 км.
11 ч. 4 мин.
Осолодино
05:22
05:24
479 км.
12 ч. 40 мин.
Озерное Приволье
05:30
05:31
482 км.
12 ч. 48 мин.
Савкино
05:43
05:44
493 км.
13 ч. 1 мин.
Баган
06:04
06:07
519 км.
13 ч. 22 мин.
Остановочный пункт 162км
06:15
06:16
527 км.
13 ч. 33 мин.
Разъезд 151км
06:27
06:28
537 км.
13 ч. 45 мин.
Остановочный пункт 142км
06:38
06:39
545 км.
13 ч. 56 мин.
Купино
06:52
06:55
555 км.
14 ч. 10 мин.
Шипицыно
07:22
07:24
588 км.
14 ч. 40 мин.
Чистоозерная
07:49
07:52
614 км.
15 ч. 7 мин.
Остановочный пункт 56км
08:06
08:07
629 км.
15 ч. 24 мин.
Табулга
08:19
08:21
639 км.
15 ч. 37 мин.
Горькоозерный
08:32
08:33
651 км.
15 ч. 50 мин.
Остановочный пункт 22км
08:43
08:44
660 км.
16 ч. 1 мин.
Остановочный пункт 4км
09:00
09:01
678 км.
16 ч. 18 мин.
Татарская
09:08
681 км.
16 ч. 26 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Барнаул → Татарск Распечатать расписание поезда