Маршрут следования и продажа билетов
купить билет на поезд 6247 Армавир — Краснодар
продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 6247 Армавир — Краснодар на карте со всеми остановками
Расписание поезда Армавир — Краснодар с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Армавир Ростовский
Армавир-1
06:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кубанская
06:25
06:26
18 км.
0 ч. 16 мин.
Остановочный пункт 1627км
06:32
06:32
27 км.
0 ч. 23 мин.
Коцебу
06:35
06:36
45 км.
0 ч. 26 мин.
Остановочный пункт 1621км
06:39
06:39
46 км.
0 ч. 30 мин.
Отрадо-Кубанская
06:46
06:47
54 км.
0 ч. 37 мин.
Гулькевичи
07:01
07:02
70 км.
0 ч. 52 мин.
Гирей
07:10
07:11
75 км.
1 ч. 1 мин.
Кавказская
07:23
07:26
82 км.
1 ч. 14 мин.
Остановочный пункт 7км
07:35
07:36
88 км.
1 ч. 26 мин.
Милованово
07:42
07:43
92 км.
1 ч. 33 мин.
Касиновка
07:52
07:53
102 км.
1 ч. 43 мин.
Гречишкино
08:05
08:06
112 км.
1 ч. 56 мин.
Потаенный
08:17
08:18
122 км.
2 ч. 8 мин.
Ладожская
08:30
08:31
132 км.
2 ч. 21 мин.
Двубратский
08:44
08:45
142 км.
2 ч. 35 мин.
Усть-Лабинская
08:55
08:56
151 км.
2 ч. 46 мин.
Остановочный Пункт 78км(Сахарный З-Д
09:01
09:02
201 км.
2 ч. 52 мин.
Варилка
09:10
09:11
241 км.
3 ч. 1 мин.
Редутский
09:19
09:20
249 км.
3 ч. 10 мин.
Васюринская
09:30
09:36
258 км.
3 ч. 21 мин.
Остановочный пункт 106км
09:39
09:39
259 км.
3 ч. 30 мин.
Остановочный пункт 107км
09:42
09:42
260 км.
3 ч. 33 мин.
Остановочный Пункт 108км
09:45
09:45
261 км.
3 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 113км
09:49
09:50
266 км.
3 ч. 40 мин.
Стопятый
09:54
09:55
267 км.
3 ч. 45 мин.
Остановочный пункт 116км
09:58
09:58
268 км.
3 ч. 49 мин.
Остановочный пункт 117км
10:01
10:01
269 км.
3 ч. 52 мин.
Остановочный пункт 118км
10:04
10:04
270 км.
3 ч. 55 мин.
Остановочный пункт 120км
10:07
10:07
271 км.
3 ч. 58 мин.
Остановочный пункт 121км
10:10
10:10
272 км.
4 ч. 1 мин.
Пашковская
10:17
10:18
276 км.
4 ч. 8 мин.
Остановочный пункт 128км
10:22
10:22
278 км.
4 ч. 13 мин.
Остановочный пункт 130км
10:25
10:25
279 км.
4 ч. 16 мин.
Краснодар-Сортировочный
10:31
10:32
280 км.
4 ч. 22 мин.
Краснодар 1
10:42
286 км.
4 ч. 33 мин.
