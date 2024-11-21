21:38
8 ч. 54 мин.
06:32

Маршрут следования поезда 626Б Витебск — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Витебск — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Витебск
21:38
0 км.
0 ч. 0 мин.
Летцы
22:01
22:03
16 км.
0 ч. 23 мин.
Шумилино
22:23
22:25
38 км.
0 ч. 45 мин.
Оболь
22:44
22:46
60 км.
1 ч. 6 мин.
Полоцк
23:18
00:14
94 км.
1 ч. 40 мин.
Фариново
00:35
00:39
108 км.
2 ч. 57 мин.
Ветрино
00:46
00:47
115 км.
3 ч. 8 мин.
Загатье
01:00
01:02
125 км.
3 ч. 22 мин.
Зябки
01:22
01:24
139 км.
3 ч. 44 мин.
Подсвилье
01:41
01:43
155 км.
4 ч. 3 мин.
Крулевщизна
02:02
02:49
174 км.
4 ч. 24 мин.
Парафьянов
03:11
03:13
194 км.
5 ч. 33 мин.
Княгинин
03:37
03:39
229 км.
5 ч. 59 мин.
Вилейка
04:01
04:03
254 км.
6 ч. 23 мин.
Молодечно
04:24
04:53
275 км.
6 ч. 46 мин.
Беларусь
05:56
05:58
319 км.
8 ч. 18 мин.
Минск
Пассажирский
06:32
340 км.
8 ч. 54 мин.
