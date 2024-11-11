Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6301 Александров — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
04:14
2 ч. 13 мин.
06:27
33
Маршрут следования поезда 6301 Александров — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Александров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Александров 1
04:14
0 км.
0 ч. 0 мин.
Струнино
04:23
04:24
7 км.
0 ч. 9 мин.
Арсаки
04:31
04:32
14 км.
0 ч. 17 мин.
Остановочный пункт 90км
04:37
04:37
19 км.
0 ч. 23 мин.
Бужаниново
04:42
04:43
23 км.
0 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 83км
04:47
04:47
25 км.
0 ч. 33 мин.
Пост 81км
04:51
04:51
28 км.
0 ч. 37 мин.
Остановочный пункт 76км
04:54
04:55
31 км.
0 ч. 40 мин.
Сергиев Посад
04:59
05:00
37 км.
0 ч. 45 мин.
Семхоз
05:04
05:05
41 км.
0 ч. 50 мин.
Хотьково
05:10
05:10
46 км.
0 ч. 56 мин.
Абрамцево
05:14
05:14
48 км.
1 ч. 0 мин.
Радонеж
05:17
05:17
50 км.
1 ч. 3 мин.
Калистово
05:20
05:20
52 км.
1 ч. 6 мин.
Ашукинская
05:23
05:23
55 км.
1 ч. 9 мин.
Софрино
05:26
05:27
58 км.
1 ч. 12 мин.
Заветы Ильича
05:34
05:35
69 км.
1 ч. 20 мин.
Пушкино
05:38
05:39
72 км.
1 ч. 24 мин.
Мамонтовская
05:41
05:42
74 км.
1 ч. 27 мин.
Клязьма
05:44
05:44
75 км.
1 ч. 30 мин.
Тарасовская
05:46
05:47
76 км.
1 ч. 32 мин.
Челюскинская
05:49
05:49
77 км.
1 ч. 35 мин.
Строитель
05:52
05:52
78 км.
1 ч. 38 мин.
Мытищи
05:56
05:57
80 км.
1 ч. 42 мин.
Тайнинская
05:59
06:00
81 км.
1 ч. 45 мин.
Перловская
06:02
06:02
82 км.
1 ч. 48 мин.
Лось
06:05
06:05
83 км.
1 ч. 51 мин.
Лосиноостровская
06:08
06:08
85 км.
1 ч. 54 мин.
Ростокино
06:10
06:12
87 км.
1 ч. 56 мин.
Яуза
06:14
06:14
88 км.
2 ч. 0 мин.
Маленковская
06:16
06:17
89 км.
2 ч. 2 мин.
Москва 3
06:19
06:20
90 км.
2 ч. 5 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
06:27
92 км.
2 ч. 13 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Александров → Москва Распечатать расписание поезда