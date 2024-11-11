Александров: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Александров. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Александров работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Александров на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
662Э
Москва
Кинешма
00:23
Александров 1
9 ч. 34 мин.
07:39
Кинешма
412Э
Москва
Кинешма
00:34
Александров 1
10 ч. 16 мин.
08:21
Кинешма
374Э
Москва
Кинешма
00:34
Александров 1
10 ч. 16 мин.
08:21
Кинешма
674Ч
Москва
Иваново
02:27
Александров 1
6 ч. 6 мин.
06:26
Иваново
674Я
Москва
Кинешма
02:27
Александров 1
9 ч. 51 мин.
10:11
Кинешма
002Э
Москва
Владивосток
02:34
Александров 1
6 д. 22 ч. 17 мин.
23:17
Владивосток
282С
Адлер
Череповец
02:44
Александров 1
1 д. 18 ч. 45 мин.
11:25
Череповец 1
080С
Адлер
Архангельск
02:44
Александров 1
2 д. 2 ч. 55 мин.
19:35
Архангельск-Город
582Й
Адлер
Мурманск
02:44
Александров 1
3 д. 6 ч. 38 мин.
15:00
Мурманск
258С
Адлер
Печора
02:44
Александров 1
2 д. 17 ч. 10 мин.
09:50
Печора
197С
Кисловодск
Архангельск
02:44
Александров 1
2 д. 1 ч. 51 мин.
19:35
Архангельск-Город
220С
Адлер
Вологда
02:44
Александров 1
1 д. 16 ч. 0 мин.
08:40
Вологда 1
139С
Кисловодск
Архангельск
02:44
Александров 1
2 д. 1 ч. 51 мин.
19:35
Архангельск-Город
674В
Кинешма
Москва
02:48
Александров 1
10 ч. 45 мин.
04:35
Москва (Ярославский Вокзал)
069Ь
Чита – Москва
Чита
Москва
03:03
Александров 1
4 д. 13 ч. 56 мин.
04:56
Москва (Ярославский Вокзал)
188С
Новороссийск
Архангельск
03:12
Александров 1
2 д. 1 ч. 54 мин.
20:44
Архангельск-Город
295Я
Воркута
Анапа
03:12
Александров 1
3 д. 5 ч. 4 мин.
11:32
Анапа
255С
Анапа
Сосногорск
03:12
Александров 1
2 д. 12 ч. 15 мин.
06:50
Сосногорск
187Я
Архангельск
Новороссийск
03:12
Александров 1
2 д. 3 ч. 55 мин.
11:05
Новороссийск
255Я
Сосногорск
Анапа
03:12
Александров 1
2 д. 14 ч. 54 мин.
11:32
Анапа
296Я
Сыктывкар
Анапа
03:12
Александров 1
2 д. 13 ч. 2 мин.
11:32
Анапа
298Ж
Москва
Котлас
03:22
Александров 1
18 ч. 13 мин.
19:53
Котлас Южный
539Я
Кострома
Анапа
03:47
Александров 1
1 д. 21 ч. 33 мин.
13:53
Анапа
496С
Адлер
Кострома
03:49
Александров 1
1 д. 21 ч. 10 мин.
13:50
Кострома Новая
539С
Анапа
Кострома
03:49
Александров 1
1 д. 18 ч. 10 мин.
13:50
Кострома Новая
662М
Кинешма
Москва
04:04
Александров 1
9 ч. 24 мин.
06:07
Москва (Ярославский Вокзал)
259Я
Вологда
Москва
04:07
Александров 1
8 ч. 55 мин.
06:07
Москва (Ярославский Вокзал)
126Я
Шексна
Череповец
Москва
04:08
Александров 1
11 ч. 17 мин.
06:17
Москва (Ярославский Вокзал)
142М
Смоленск
Архангельск
04:36
Александров 1
1 д. 3 ч. 53 мин.
23:28
Архангельск-Город
144М
Смоленск
Мурманск
04:36
Александров 1
1 д. 23 ч. 5 мин.
18:40
Мурманск
142Щ
Смоленск
Архангельск
04:36
Александров 1
1 д. 3 ч. 53 мин.
23:28
Архангельск-Город
152Я
Москва
Кострома
04:44
Александров 1
5 ч. 48 мин.
08:48
Кострома Новая
412Я
Кинешма
Москва
04:58
Александров 1
9 ч. 30 мин.
06:40
Москва (Ярославский Вокзал)
374Я
Кинешма
Москва
04:58
Александров 1
9 ч. 30 мин.
06:40
Москва (Ярославский Вокзал)
871Х
Александров
Москва
05:55
Александров 1
1 ч. 47 мин.
07:42
Москва (Ярославский Вокзал)
887Х
Александров
Москва
06:29
Александров 1
1 ч. 39 мин.
08:08
Москва (Ярославский Вокзал)
274В
Белгород
Архангельск
06:49
Александров 1
1 д. 6 ч. 50 мин.
00:05
Архангельск-Город
126Г
Шексна
Череповец
Москва
07:24
Александров 1
10 ч. 27 мин.
09:12
Москва (Ярославский Вокзал)
262С
Адлер
Архангельск
07:28
Александров 1
2 д. 9 ч. 48 мин.
01:00
Архангельск-Город
034М
Сыктывкар
Сыктывкар
Москва
07:29
Александров 1
1 д. 0 ч. 14 мин.
09:12
Москва (Ярославский Вокзал)
223Я
Сосногорск
Москва
07:29
Александров 1
1 д. 4 ч. 27 мин.
09:12
Москва (Ярославский Вокзал)
224Я
Сыктывкар
Москва
07:29
Александров 1
1 д. 1 ч. 27 мин.
09:12
Москва (Ярославский Вокзал)
041М
Скорый
Воркута
Москва
07:39
Александров 1
1 д. 16 ч. 58 мин.
09:43
Москва (Ярославский Вокзал)
233Я
Архангельск
Москва
07:45
Александров 1
19 ч. 28 мин.
09:28
Москва (Ярославский Вокзал)
126Ч
Шексна
Череповец
Москва
07:56
Александров 1
10 ч. 57 мин.
09:52
Москва (Ярославский Вокзал)
129Г
Архангельск
Москва
07:58
Александров 1
16 ч. 58 мин.
09:58
Москва (Ярославский Вокзал)
129Я
Архангельск
Москва
07:58
Александров 1
16 ч. 58 мин.
09:58
Москва (Ярославский Вокзал)
021Н
Полярная Стрела
Салехард
Москва
08:42
Александров 1
1 д. 20 ч. 2 мин.
10:14
Москва (Ярославский Вокзал)
209М
Салехард
Москва
08:42
Александров 1
1 д. 20 ч. 2 мин.
10:14
Москва (Ярославский Вокзал)
101Я
Виталий Предыбайлов
Ярославль
Москва
08:54
Александров 1
3 ч. 27 мин.
10:22
Москва (Ярославский Вокзал)
102Я
Виталий Предыбайлов
Москва
Ярославль
09:03
Александров 1
3 ч. 23 мин.
10:58
Ярославль (Главный)
001Э
Россия
Владивосток
Москва
09:12
Александров 1
6 д. 19 ч. 45 мин.
11:10
Москва (Ярославский Вокзал)
928М
Переславский Экспресс
Москва
Переславль
09:25
Александров 1
2 ч. 50 мин.
10:35
Переславль
107Я
Вологда
Москва
10:27
Александров 1
6 ч. 37 мин.
11:51
Москва (Ярославский Вокзал)
196М
Москва
Котлас
11:08
Александров 1
20 ч. 10 мин.
05:35
Котлас Южный
940Ж
Москва
Москва
11:52
Александров 1
2 д. 15 ч. 3 мин.
13:43
Москва (Ярославский Вокзал)
016М
Москва
Архангельск
11:55
Александров 1
20 ч. 5 мин.
06:20
Архангельск-Город
316М
Москва
Архангельск
11:55
Александров 1
23 ч. 50 мин.
09:55
Архангельск-Город
386С
Адлер
Архангельск
12:10
Александров 1
2 д. 13 ч. 47 мин.
06:52
Архангельск-Город
296Ж
Москва
Котлас
12:10
Александров 1
19 ч. 0 мин.
05:15
Котлас Южный
516С
Адлер
Череповец
12:10
Александров 1
2 д. 3 ч. 21 мин.
22:20
Череповец 1
586С
Адлер
Салехард
12:10
Александров 1
3 д. 17 ч. 47 мин.
11:49
Лабытнанги
897М
Александров
Москва
12:45
Александров 1
1 ч. 38 мин.
14:23
Москва (Ярославский Вокзал)
187С
Архангельск
Новороссийск
13:36
Александров 1
2 д. 3 ч. 10 мин.
22:40
Новороссийск
261Я
Архангельск
Адлер
14:08
Александров 1
2 д. 8 ч. 52 мин.
04:22
Адлер
931Я
Котлас
Москва
14:16
Александров 1
19 ч. 53 мин.
16:33
Москва (Ярославский Вокзал)
022Я
Полярная Стрела
Москва
Салехард
14:38
Александров 1
1 д. 19 ч. 38 мин.
08:28
Лабытнанги
210Я
Москва
Салехард
14:38
Александров 1
1 д. 19 ч. 38 мин.
08:28
Лабытнанги
234Ч
Москва
Архангельск
14:42
Александров 1
20 ч. 23 мин.
09:13
Архангельск-Город
376Я
Москва
Воркута
14:53
Александров 1
1 д. 23 ч. 37 мин.
12:42
Воркута
224Ч
Москва
Сосногорск
14:57
Александров 1
1 д. 5 ч. 53 мин.
18:58
Сосногорск
375Я
Воркута
Москва
15:03
Александров 1
1 д. 22 ч. 11 мин.
16:58
Москва (Ярославский Вокзал)
070Я
Фирменный
Москва
Чита
15:12
Александров 1
4 д. 10 ч. 58 мин.
00:18
Чита 2
873Х
Александров
Москва
15:19
Александров 1
1 ч. 50 мин.
17:09
Москва (Ярославский Вокзал)
103Я
Виталий Предыбайлов
Ярославль
Москва
15:41
Александров 1
3 ч. 28 мин.
17:08
Москва (Ярославский Вокзал)
015Я
Архангельск
Москва
15:52
Александров 1
18 ч. 58 мин.
17:38
Москва (Ярославский Вокзал)
104Я
Виталий Предыбайлов
Москва
Ярославль
16:27
Александров 1
3 ч. 22 мин.
18:22
Ярославль (Главный)
930Х
Москва
Москва
17:16
Александров 1
1 д. 8 ч. 48 мин.
19:58
Москва (Ярославский Вокзал)
593В
Салехард
Анапа
18:01
Александров 1
4 д. 14 ч. 35 мин.
06:05
Анапа
673Я
Иваново
Москва
18:08
Александров 1
6 ч. 51 мин.
19:58
Москва (Ярославский Вокзал)
108Я
Москва
Вологда
18:36
Александров 1
6 ч. 36 мин.
23:46
Вологда 1
557Я
Печора
Адлер
18:58
Александров 1
3 д. 2 ч. 36 мин.
12:06
Адлер
516Я
Череповец
Адлер
18:58
Александров 1
2 д. 4 ч. 56 мин.
12:06
Адлер
557М
Сосногорск
Адлер
18:58
Александров 1
2 д. 21 ч. 55 мин.
12:06
Адлер
585Я
Воркута
Адлер
18:58
Александров 1
3 д. 12 ч. 56 мин.
12:06
Адлер
195Ы
Котлас
Москва
19:04
Александров 1
21 ч. 18 мин.
20:43
Москва (Ярославский Вокзал)
195В
Ярославль
Москва
19:04
Александров 1
4 ч. 38 мин.
20:43
Москва (Ярославский Вокзал)
195Я
Котлас
Москва
19:04
Александров 1
21 ч. 18 мин.
20:43
Москва (Ярославский Вокзал)
385Я
Архангельск
Адлер
19:06
Александров 1
2 д. 12 ч. 34 мин.
12:06
Адлер
675М
Иваново
Москва
19:15
Александров 1
7 ч. 26 мин.
21:26
Москва (Ярославский Вокзал)
927Ы
Переславский Экспресс
Переславль
Москва
19:48
Александров 1
3 ч. 13 мин.
21:48
Москва (Ярославский Вокзал)
106Я
Виталий Предыбайлов
Москва
Ярославль
20:33
Александров 1
3 ч. 25 мин.
22:30
Ярославль (Главный)
105Я
Виталий Предыбайлов
Ярославль
Москва
21:30
Александров 1
3 ч. 27 мин.
22:58
Москва (Ярославский Вокзал)
126М
Шексна
Москва
Череповец
22:07
Александров 1
11 ч. 40 мин.
08:00
Череповец 1
126Щ
Шексна
Москва
Череповец
22:07
Александров 1
11 ч. 40 мин.
08:00
Череповец 1
254Я
Москва
Сосногорск
22:08
Александров 1
1 д. 2 ч. 45 мин.
23:05
Сосногорск
116М
Поморье
Москва
Северодвинск
22:18
Александров 1
22 ч. 15 мин.
18:50
Северодвинск
118М
Поморье
Москва
Архангельск
22:18
Александров 1
21 ч. 37 мин.
18:12
Архангельск-Город
116Щ
Москва
Архангельск
22:18
Александров 1
21 ч. 42 мин.
18:17
Архангельск-Город
130Ч
Москва
Архангельск
22:18
Александров 1
16 ч. 29 мин.
13:04
Архангельск-Город
130М
Москва
Архангельск
22:18
Александров 1
16 ч. 29 мин.
13:04
Архангельск-Город
141Я
Архангельск
Смоленск
22:35
Александров 1
1 д. 2 ч. 18 мин.
07:43
Смоленск (Центральный)
143Я
Мурманск
Смоленск
22:43
Александров 1
2 д. 1 ч. 28 мин.
07:43
Смоленск (Центральный)
141Б
Архангельск
Смоленск
22:43
Александров 1
1 д. 2 ч. 18 мин.
07:43
Смоленск (Центральный)
141Щ
Архангельск
Смоленск
22:43
Александров 1
1 д. 2 ч. 18 мин.
07:43
Смоленск (Центральный)
241Н
Архангельск
Смоленск
22:43
Александров 1
1 д. 2 ч. 18 мин.
07:43
Смоленск (Центральный)
239Я
Архангельск
Анапа
23:15
Александров 1
2 д. 2 ч. 40 мин.
08:54
Анапа
177Я
Кострома
Воронеж
23:15
Александров 1
15 ч. 20 мин.
11:10
Воронеж 1
042В
Скорый
Москва
Воркута
23:36
Александров 1
1 д. 16 ч. 35 мин.
14:25
Воркута
282Я
Череповец
Адлер
23:50
Александров 1
1 д. 22 ч. 22 мин.
12:42
Адлер
495Я
Кострома
Адлер
23:50
Александров 1
1 д. 23 ч. 27 мин.
12:42
Адлер
079Я
Архангельск
Адлер
23:50
Александров 1
2 д. 6 ч. 17 мин.
12:38
Адлер
257Я
Печора
Адлер
23:50
Александров 1
2 д. 21 ч. 47 мин.
12:42
Адлер
197Я
Архангельск
Кисловодск
23:50
Александров 1
2 д. 4 ч. 19 мин.
10:40
Кисловодск
219Я
Вологда
Адлер
23:50
Александров 1
1 д. 19 ч. 8 мин.
12:42
Адлер
139Я
Архангельск
Кисловодск
23:50
Александров 1
2 д. 4 ч. 19 мин.
10:40
Кисловодск
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Александров включает 263 поезда дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:20 по направлению к станции Москва;
  • последний поезд прибывает в 23:46 от станции Вологда.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Александров.

Актуальное расписание поездов станции Александров, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению. Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
