Маршрут следования и продажа билетов
06:29
1 ч. 39 мин.
08:08
4
Маршрут следования поезда 887Х Александров — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Александров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Александров 1
06:29
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сергиев Посад
07:02
07:04
36 км.
0 ч. 33 мин.
Пушкино
07:37
07:39
73 км.
1 ч. 8 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
08:08
101 км.
1 ч. 39 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В вагоне сильно пахло туалетом. Настолько, что мне чуть дурно не стало. В середине поездки туалет был закрыт. И слава богу потому что меньше вони стало. В целом грязно и плохо убранно. Не поняла за что вообще деньги заплатила.
В прошлом году ездил – было хорошо. В этом как в свинарнике. Раньше были вешалки для одежды – где они сейчас? Держать постоянно в руках куртку всю дорогу очень неудобно.
Ехала в вагоне номер 10. У нас это был самый последний вагон. Внутри не было никаких столиков, на которых можно бы было нормально покушать. Также иногда долетал запах из туалета.
Если бы в летний период количество таких поездов было увеличено, я был бы только за. Потому что много дачников едет и поезда всегда набиты до отказа. И билеты нужно очень заранее покупать.
Поездка очень понравилась! В поезде было не много людей, даже появилась возможность спокойно поработать за ноутбуком.