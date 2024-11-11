Маршрут следования и продажа билетов
12:45
1 ч. 38 мин.
14:23
4
Маршрут следования поезда 897М Александров — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Александров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Александров 1
12:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сергиев Посад
13:18
13:20
36 км.
0 ч. 33 мин.
Пушкино
13:50
13:51
73 км.
1 ч. 5 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
14:23
101 км.
1 ч. 38 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехала в Москву 19 ноября. Поездка очень понравилась. В вагоне чистенько, спокойной, едешь и наслаждаешься поездкой. Отдыхаешь. Сидения очень удобные. Если сравнивать с электричками, то это просто небо и земля!!!
Время пролетело очень быстро и незаметно. Поезд прекрасный. Обслуживание на высоте. Смело могу рекомендовать этот поезд для поездок.
В процессе поездки почему-то возник конфликт у мужчины, который сидел рядом. Его билет продали не только ему, но и еще одному пассажиру. Как такое может получиться – не ясно. Но факт.
Из туалета сильно несло. А дверь в него не закрывалась, по дороге постоянно стучала. Поэтому «благовонию» эту нюхали всем вагоном до конечной. Безобразие полное.
Поезд приличный и довольно комфортный. Сидения удобные. Доезжает относительно быстро. Единственный недостаток, который я могу выделить, это то, что в вагоне сильно работает кондиционер. Но уж лучше пусть сильно, чем никак.