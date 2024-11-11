Маршрут следования и продажа билетов
купить билет на поезд 871Х Александров — Москва
05:55
1 ч. 47 мин.
07:42
9
Маршрут следования поезда 871Х Александров — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Александров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Александров 1
05:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Струнино
06:04
06:05
7 км.
0 ч. 9 мин.
Сергиев Посад
06:28
06:29
36 км.
0 ч. 33 мин.
Хотьково
06:38
06:40
46 км.
0 ч. 43 мин.
Софрино
06:54
06:56
60 км.
0 ч. 59 мин.
Пушкино
07:09
07:11
74 км.
1 ч. 14 мин.
Мытищи
07:22
07:23
85 км.
1 ч. 27 мин.
Лосиноостровская
07:31
07:32
92 км.
1 ч. 36 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
07:42
101 км.
1 ч. 47 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Проводинца была какая-то угрюмая и совсем не веселая. Это настроение невольно передавалось всем окружающим. Я понимаю, что если ты устала и у тебя нет настроения что-либо делать, то ничего не хочется. Но это твоя работа. Нужно постараться держать лицо.
Когда садились на моем месте были крошки. Указал на это проводнице, пришла убрала. Но осадочек остался. Получается вагоны или не убирают после предыдущего рейса или убирают спустя рукава.
Кондиционер не работает. В вагоне душно, куча людей. Некоторые пассажиры как только поезд тронулся начинают доставать еду и по всему вагону разлетаются «приятные» запахи. В сочетании с духотой это вообще невозможно терпеть.
3 раз еду на нем и ни разу еще не работал кондиционер. Платишь большие деньги чтобы нормально добраться, а по итогу едешь и терпишь. Не знаю что еще сказать. Когда ЖД начнет заботиться в первую очередь о комфорте пассажиров я думаю что все встанет на свои места.
Окна открыты. Оттуда шум постоянный. Климат контроль не работал. Не дай бог вы еще в первом вагоне едете – каждый раз при встречном поезде будете дергаться от гудка следующего навстречу.