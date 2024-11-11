Маршрут следования и продажа билетов
04:40
2 ч. 21 мин.
07:01
36
Маршрут следования поезда 6302 Москва — Александров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Александров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
04:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Москва 3
04:45
04:46
2 км.
0 ч. 5 мин.
Маленковская
04:48
04:48
3 км.
0 ч. 8 мин.
Яуза
04:50
04:51
4 км.
0 ч. 10 мин.
Ростокино
04:54
04:55
5 км.
0 ч. 14 мин.
Лосиноостровская
04:58
04:59
7 км.
0 ч. 18 мин.
Лось
05:02
05:02
9 км.
0 ч. 22 мин.
Перловская
05:04
05:05
10 км.
0 ч. 24 мин.
Тайнинская
05:07
05:07
11 км.
0 ч. 27 мин.
Мытищи
05:11
05:13
12 км.
0 ч. 31 мин.
Строитель
05:16
05:17
14 км.
0 ч. 36 мин.
Челюскинская
05:19
05:19
15 км.
0 ч. 39 мин.
Тарасовская
05:21
05:22
16 км.
0 ч. 41 мин.
Клязьма
05:24
05:24
17 км.
0 ч. 44 мин.
Мамонтовская
05:27
05:27
18 км.
0 ч. 47 мин.
Пушкино
05:30
05:32
20 км.
0 ч. 50 мин.
Заветы Ильича
05:35
05:35
23 км.
0 ч. 55 мин.
Правда
05:38
05:39
25 км.
0 ч. 58 мин.
Зеленоградская
05:42
05:43
28 км.
1 ч. 2 мин.
Остановочный пункт 43км
05:45
05:46
30 км.
1 ч. 5 мин.
Софрино
05:48
05:49
32 км.
1 ч. 8 мин.
Ашукинская
05:52
05:52
35 км.
1 ч. 12 мин.
Калистово
05:55
05:56
38 км.
1 ч. 15 мин.
Радонеж
05:58
05:59
40 км.
1 ч. 18 мин.
Абрамцево
06:01
06:02
42 км.
1 ч. 21 мин.
Хотьково
06:05
06:05
44 км.
1 ч. 25 мин.
Семхоз
06:10
06:11
49 км.
1 ч. 30 мин.
Сергиев Посад
06:15
06:16
53 км.
1 ч. 35 мин.
Остановочный пункт 76км
06:21
06:21
59 км.
1 ч. 41 мин.
Пост 81км
06:24
06:25
62 км.
1 ч. 44 мин.
Остановочный пункт 83км
06:28
06:28
65 км.
1 ч. 48 мин.
Бужаниново
06:32
06:33
67 км.
1 ч. 52 мин.
Остановочный пункт 90км
06:37
06:38
71 км.
1 ч. 57 мин.
Арсаки
06:43
06:44
76 км.
2 ч. 3 мин.
Струнино
06:51
06:51
83 км.
2 ч. 11 мин.
Александров 1
07:01
90 км.
2 ч. 21 мин.
