Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6304 Москва — Александров.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
06:35
1 ч. 55 мин.
08:30
20
Маршрут следования поезда 6304 Москва — Александров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Александров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
06:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростокино
06:44
06:46
7 км.
0 ч. 9 мин.
Лосиноостровская
06:48
06:49
9 км.
0 ч. 13 мин.
Мытищи
06:55
06:56
16 км.
0 ч. 20 мин.
Пушкино
07:07
07:08
27 км.
0 ч. 32 мин.
Зеленоградская
07:16
07:16
36 км.
0 ч. 41 мин.
Софрино
07:20
07:21
40 км.
0 ч. 45 мин.
Радонеж
07:27
07:28
49 км.
0 ч. 52 мин.
Абрамцево
07:30
07:31
51 км.
0 ч. 55 мин.
Хотьково
07:34
07:34
53 км.
0 ч. 59 мин.
Семхоз
07:39
07:40
58 км.
1 ч. 4 мин.
Сергиев Посад
07:44
07:45
62 км.
1 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 76км
07:50
07:50
68 км.
1 ч. 15 мин.
Пост 81км
07:53
07:54
71 км.
1 ч. 18 мин.
Остановочный пункт 83км
07:57
07:57
74 км.
1 ч. 22 мин.
Бужаниново
08:01
08:02
76 км.
1 ч. 26 мин.
Остановочный пункт 90км
08:06
08:07
80 км.
1 ч. 31 мин.
Арсаки
08:12
08:13
85 км.
1 ч. 37 мин.
Струнино
08:20
08:20
92 км.
1 ч. 45 мин.
Александров 1
08:30
99 км.
1 ч. 55 мин.
