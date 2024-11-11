Маршрут следования и продажа билетов
07:34
2 ч. 19 мин.
09:53
36
Маршрут следования поезда 6306 Москва — Александров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Александров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
07:34
0 км.
0 ч. 0 мин.
Москва 3
07:39
07:40
2 км.
0 ч. 5 мин.
Маленковская
07:42
07:42
3 км.
0 ч. 8 мин.
Яуза
07:44
07:45
4 км.
0 ч. 10 мин.
Ростокино
07:48
07:49
5 км.
0 ч. 14 мин.
Лосиноостровская
07:52
07:53
7 км.
0 ч. 18 мин.
Лось
07:55
07:56
9 км.
0 ч. 21 мин.
Перловская
07:58
07:58
10 км.
0 ч. 24 мин.
Тайнинская
08:00
08:01
11 км.
0 ч. 26 мин.
Мытищи
08:04
08:06
12 км.
0 ч. 30 мин.
Строитель
08:09
08:10
14 км.
0 ч. 35 мин.
Челюскинская
08:12
08:12
15 км.
0 ч. 38 мин.
Тарасовская
08:14
08:15
16 км.
0 ч. 40 мин.
Клязьма
08:17
08:17
17 км.
0 ч. 43 мин.
Мамонтовская
08:19
08:20
18 км.
0 ч. 45 мин.
Пушкино
08:22
08:24
20 км.
0 ч. 48 мин.
Заветы Ильича
08:27
08:27
23 км.
0 ч. 53 мин.
Правда
08:30
08:31
25 км.
0 ч. 56 мин.
Зеленоградская
08:34
08:35
28 км.
1 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 43км
08:37
08:38
30 км.
1 ч. 3 мин.
Софрино
08:40
08:41
32 км.
1 ч. 6 мин.
Ашукинская
08:44
08:44
35 км.
1 ч. 10 мин.
Калистово
08:47
08:48
38 км.
1 ч. 13 мин.
Радонеж
08:50
08:51
40 км.
1 ч. 16 мин.
Абрамцево
08:53
08:54
42 км.
1 ч. 19 мин.
Хотьково
08:57
08:57
44 км.
1 ч. 23 мин.
Семхоз
09:02
09:03
49 км.
1 ч. 28 мин.
Сергиев Посад
09:07
09:08
53 км.
1 ч. 33 мин.
Остановочный пункт 76км
09:13
09:13
59 км.
1 ч. 39 мин.
Пост 81км
09:16
09:17
62 км.
1 ч. 42 мин.
Остановочный пункт 83км
09:20
09:20
65 км.
1 ч. 46 мин.
Бужаниново
09:24
09:25
67 км.
1 ч. 50 мин.
Остановочный пункт 90км
09:29
09:30
71 км.
1 ч. 55 мин.
Арсаки
09:35
09:36
76 км.
2 ч. 1 мин.
Струнино
09:43
09:43
83 км.
2 ч. 9 мин.
Александров 1
09:53
90 км.
2 ч. 19 мин.
