Маршрут следования и продажа билетов
06:03
2 ч. 20 мин.
08:23
34
Маршрут следования поезда 6307 Александров — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Александров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Александров 1
06:03
0 км.
0 ч. 0 мин.
Струнино
06:12
06:13
7 км.
0 ч. 9 мин.
Арсаки
06:20
06:21
14 км.
0 ч. 17 мин.
Остановочный пункт 90км
06:26
06:26
19 км.
0 ч. 23 мин.
Бужаниново
06:31
06:32
23 км.
0 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 83км
06:36
06:36
25 км.
0 ч. 33 мин.
Пост 81км
06:39
06:40
28 км.
0 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 76км
06:43
06:43
31 км.
0 ч. 40 мин.
Сергиев Посад
06:48
06:49
37 км.
0 ч. 45 мин.
Семхоз
06:53
06:53
41 км.
0 ч. 50 мин.
Хотьково
06:58
06:59
46 км.
0 ч. 55 мин.
Абрамцево
07:02
07:03
48 км.
0 ч. 59 мин.
Радонеж
07:05
07:06
50 км.
1 ч. 2 мин.
Калистово
07:08
07:09
52 км.
1 ч. 5 мин.
Ашукинская
07:11
07:12
55 км.
1 ч. 8 мин.
Софрино
07:14
07:15
58 км.
1 ч. 11 мин.
Остановочный пункт 43км
07:17
07:18
60 км.
1 ч. 14 мин.
Зеленоградская
07:20
07:21
62 км.
1 ч. 17 мин.
Правда
07:24
07:24
65 км.
1 ч. 21 мин.
Заветы Ильича
07:27
07:27
67 км.
1 ч. 24 мин.
Пушкино
07:30
07:31
70 км.
1 ч. 27 мин.
Мамонтовская
07:34
07:35
72 км.
1 ч. 31 мин.
Клязьма
07:37
07:37
73 км.
1 ч. 34 мин.
Тарасовская
07:39
07:40
74 км.
1 ч. 36 мин.
Челюскинская
07:42
07:42
75 км.
1 ч. 39 мин.
Строитель
07:45
07:46
76 км.
1 ч. 42 мин.
Мытищи
07:50
07:51
78 км.
1 ч. 47 мин.
Лось
07:56
07:56
82 км.
1 ч. 53 мин.
Лосиноостровская
08:00
08:01
84 км.
1 ч. 57 мин.
Ростокино
08:04
08:05
86 км.
2 ч. 1 мин.
Яуза
08:08
08:08
87 км.
2 ч. 5 мин.
Маленковская
08:11
08:11
88 км.
2 ч. 8 мин.
Москва 3
08:15
08:16
89 км.
2 ч. 12 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
08:23
91 км.
2 ч. 20 мин.
