Маршрут следования и продажа билетов
07:03
2 ч. 14 мин.
09:17
35
Расписание поезда Александров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Александров 1
07:03
0 км.
0 ч. 0 мин.
Струнино
07:12
07:13
7 км.
0 ч. 9 мин.
Арсаки
07:20
07:20
14 км.
0 ч. 17 мин.
Остановочный пункт 90км
07:25
07:26
19 км.
0 ч. 22 мин.
Бужаниново
07:30
07:31
23 км.
0 ч. 27 мин.
Остановочный пункт 83км
07:35
07:35
25 км.
0 ч. 32 мин.
Пост 81км
07:38
07:39
28 км.
0 ч. 35 мин.
Остановочный пункт 76км
07:42
07:42
31 км.
0 ч. 39 мин.
Сергиев Посад
07:47
07:48
37 км.
0 ч. 44 мин.
Семхоз
07:52
07:52
41 км.
0 ч. 49 мин.
Хотьково
07:57
07:58
46 км.
0 ч. 54 мин.
Абрамцево
08:01
08:02
48 км.
0 ч. 58 мин.
Радонеж
08:04
08:05
50 км.
1 ч. 1 мин.
Калистово
08:07
08:08
52 км.
1 ч. 4 мин.
Ашукинская
08:10
08:11
55 км.
1 ч. 7 мин.
Софрино
08:13
08:14
58 км.
1 ч. 10 мин.
Остановочный пункт 43км
08:16
08:17
60 км.
1 ч. 13 мин.
Зеленоградская
08:19
08:20
62 км.
1 ч. 16 мин.
Правда
08:23
08:23
65 км.
1 ч. 20 мин.
Заветы Ильича
08:26
08:26
67 км.
1 ч. 23 мин.
Пушкино
08:29
08:30
70 км.
1 ч. 26 мин.
Мамонтовская
08:33
08:33
72 км.
1 ч. 30 мин.
Тарасовская
08:36
08:37
75 км.
1 ч. 33 мин.
Челюскинская
08:39
08:39
76 км.
1 ч. 36 мин.
Строитель
08:42
08:42
77 км.
1 ч. 39 мин.
Мытищи
08:46
08:47
79 км.
1 ч. 43 мин.
Тайнинская
08:49
08:50
80 км.
1 ч. 46 мин.
Перловская
08:52
08:52
81 км.
1 ч. 49 мин.
Лось
08:55
08:55
82 км.
1 ч. 52 мин.
Лосиноостровская
08:58
08:58
84 км.
1 ч. 55 мин.
Ростокино
09:00
09:02
86 км.
1 ч. 57 мин.
Яуза
09:04
09:04
87 км.
2 ч. 1 мин.
Маленковская
09:06
09:07
88 км.
2 ч. 3 мин.
Москва 3
09:09
09:10
89 км.
2 ч. 6 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
09:17
91 км.
2 ч. 14 мин.
