Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6313 Александров — Москва.
07:49
2 ч. 18 мин.
10:07
36
Маршрут следования поезда 6313 Александров — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Александров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Александров 1
07:49
0 км.
0 ч. 0 мин.
Струнино
07:58
07:59
7 км.
0 ч. 9 мин.
Арсаки
08:06
08:06
14 км.
0 ч. 17 мин.
Остановочный пункт 90км
08:11
08:12
19 км.
0 ч. 22 мин.
Бужаниново
08:16
08:17
23 км.
0 ч. 27 мин.
Остановочный пункт 83км
08:21
08:22
25 км.
0 ч. 32 мин.
Пост 81км
08:25
08:26
28 км.
0 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 76км
08:29
08:29
31 км.
0 ч. 40 мин.
Сергиев Посад
08:34
08:35
37 км.
0 ч. 45 мин.
Семхоз
08:39
08:39
41 км.
0 ч. 50 мин.
Хотьково
08:44
08:45
46 км.
0 ч. 55 мин.
Абрамцево
08:49
08:49
48 км.
1 ч. 0 мин.
Радонеж
08:52
08:52
50 км.
1 ч. 3 мин.
Калистово
08:55
08:55
52 км.
1 ч. 6 мин.
Ашукинская
08:58
08:58
55 км.
1 ч. 9 мин.
Софрино
09:01
09:02
58 км.
1 ч. 12 мин.
Остановочный пункт 43км
09:04
09:05
60 км.
1 ч. 15 мин.
Зеленоградская
09:07
09:08
62 км.
1 ч. 18 мин.
Правда
09:11
09:11
65 км.
1 ч. 22 мин.
Заветы Ильича
09:14
09:14
67 км.
1 ч. 25 мин.
Пушкино
09:17
09:18
70 км.
1 ч. 28 мин.
Мамонтовская
09:21
09:21
72 км.
1 ч. 32 мин.
Клязьма
09:23
09:24
73 км.
1 ч. 34 мин.
Тарасовская
09:26
09:26
74 км.
1 ч. 37 мин.
Челюскинская
09:28
09:29
75 км.
1 ч. 39 мин.
Строитель
09:31
09:32
76 км.
1 ч. 42 мин.
Мытищи
09:35
09:36
78 км.
1 ч. 46 мин.
Тайнинская
09:39
09:39
79 км.
1 ч. 50 мин.
Перловская
09:41
09:42
80 км.
1 ч. 52 мин.
Лось
09:44
09:45
81 км.
1 ч. 55 мин.
Лосиноостровская
09:47
09:48
83 км.
1 ч. 58 мин.
Ростокино
09:50
09:52
85 км.
2 ч. 1 мин.
Яуза
09:54
09:55
86 км.
2 ч. 5 мин.
Маленковская
09:57
09:57
87 км.
2 ч. 8 мин.
Москва 3
10:00
10:01
88 км.
2 ч. 11 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
10:07
90 км.
2 ч. 18 мин.
