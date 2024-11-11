Маршрут следования и продажа билетов
09:06
2 ч. 15 мин.
11:21
32
Маршрут следования поезда 6314 Москва — Александров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Александров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
09:06
0 км.
0 ч. 0 мин.
Москва 3
09:11
09:12
2 км.
0 ч. 5 мин.
Маленковская
09:14
09:14
3 км.
0 ч. 8 мин.
Яуза
09:16
09:17
4 км.
0 ч. 10 мин.
Ростокино
09:20
09:21
5 км.
0 ч. 14 мин.
Лосиноостровская
09:24
09:24
7 км.
0 ч. 18 мин.
Лось
09:27
09:27
9 км.
0 ч. 21 мин.
Перловская
09:29
09:30
10 км.
0 ч. 23 мин.
Тайнинская
09:32
09:32
11 км.
0 ч. 26 мин.
Мытищи
09:36
09:38
12 км.
0 ч. 30 мин.
Строитель
09:42
09:43
14 км.
0 ч. 36 мин.
Челюскинская
09:45
09:45
15 км.
0 ч. 39 мин.
Тарасовская
09:48
09:48
16 км.
0 ч. 42 мин.
Клязьма
09:50
09:51
17 км.
0 ч. 44 мин.
Мамонтовская
09:53
09:53
18 км.
0 ч. 47 мин.
Пушкино
09:56
09:58
20 км.
0 ч. 50 мин.
Заветы Ильича
10:01
10:01
23 км.
0 ч. 55 мин.
Правда
10:04
10:05
25 км.
0 ч. 58 мин.
Зеленоградская
10:08
10:09
28 км.
1 ч. 2 мин.
Остановочный пункт 43км
10:11
10:12
30 км.
1 ч. 5 мин.
Софрино
10:14
10:15
32 км.
1 ч. 8 мин.
Хотьково
10:25
10:25
46 км.
1 ч. 19 мин.
Семхоз
10:30
10:31
51 км.
1 ч. 24 мин.
Сергиев Посад
10:35
10:36
55 км.
1 ч. 29 мин.
Остановочный пункт 76км
10:41
10:41
61 км.
1 ч. 35 мин.
Пост 81км
10:44
10:45
64 км.
1 ч. 38 мин.
Остановочный пункт 83км
10:48
10:48
67 км.
1 ч. 42 мин.
Бужаниново
10:52
10:53
69 км.
1 ч. 46 мин.
Остановочный пункт 90км
10:57
10:58
73 км.
1 ч. 51 мин.
Арсаки
11:03
11:04
78 км.
1 ч. 57 мин.
Струнино
11:11
11:11
85 км.
2 ч. 5 мин.
Александров 1
11:21
92 км.
2 ч. 15 мин.
