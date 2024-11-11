Маршрут следования и продажа билетов
09:04
2 ч. 6 мин.
11:10
Маршрут следования поезда 6317 Александров — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Александров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Александров 1
09:04
0 км.
0 ч. 0 мин.
Струнино
09:13
09:14
7 км.
0 ч. 9 мин.
Арсаки
09:21
09:22
14 км.
0 ч. 17 мин.
Остановочный пункт 90км
09:27
09:27
19 км.
0 ч. 23 мин.
Бужаниново
09:32
09:33
23 км.
0 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 83км
09:37
09:37
25 км.
0 ч. 33 мин.
Пост 81км
09:41
09:41
28 км.
0 ч. 37 мин.
Остановочный пункт 76км
09:44
09:45
31 км.
0 ч. 40 мин.
Сергиев Посад
09:49
09:50
37 км.
0 ч. 45 мин.
Семхоз
09:54
09:55
41 км.
0 ч. 50 мин.
Хотьково
10:00
10:01
46 км.
0 ч. 56 мин.
Радонеж
10:06
10:06
50 км.
1 ч. 2 мин.
Софрино
10:12
10:13
59 км.
1 ч. 8 мин.
Остановочный пункт 43км
10:16
10:16
61 км.
1 ч. 12 мин.
Зеленоградская
10:19
10:19
63 км.
1 ч. 15 мин.
Правда
10:22
10:23
66 км.
1 ч. 18 мин.
Заветы Ильича
10:25
10:26
68 км.
1 ч. 21 мин.
Пушкино
10:29
10:30
71 км.
1 ч. 25 мин.
Мытищи
10:39
10:40
82 км.
1 ч. 35 мин.
Тайнинская
10:43
10:43
83 км.
1 ч. 39 мин.
Перловская
10:45
10:46
84 км.
1 ч. 41 мин.
Лось
10:48
10:49
85 км.
1 ч. 44 мин.
Лосиноостровская
10:51
10:52
87 км.
1 ч. 47 мин.
Ростокино
10:54
10:55
89 км.
1 ч. 50 мин.
Яуза
10:57
10:58
90 км.
1 ч. 53 мин.
Маленковская
11:00
11:00
91 км.
1 ч. 56 мин.
Москва 3
11:03
11:04
92 км.
1 ч. 59 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
11:10
94 км.
2 ч. 6 мин.
