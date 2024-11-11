Маршрут следования и продажа билетов
10:22
2 ч. 7 мин.
12:29
28
Маршрут следования поезда 6318 Москва — Александров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Александров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
10:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростокино
10:32
10:33
7 км.
0 ч. 10 мин.
Лосиноостровская
10:36
10:36
9 км.
0 ч. 14 мин.
Мытищи
10:43
10:44
16 км.
0 ч. 21 мин.
Строитель
10:48
10:48
18 км.
0 ч. 26 мин.
Челюскинская
10:50
10:51
19 км.
0 ч. 28 мин.
Тарасовская
10:53
10:53
20 км.
0 ч. 31 мин.
Пушкино
10:58
10:59
25 км.
0 ч. 36 мин.
Заветы Ильича
11:02
11:03
28 км.
0 ч. 40 мин.
Правда
11:06
11:06
30 км.
0 ч. 44 мин.
Зеленоградская
11:10
11:10
33 км.
0 ч. 48 мин.
Остановочный пункт 43км
11:13
11:13
35 км.
0 ч. 51 мин.
Софрино
11:16
11:16
37 км.
0 ч. 54 мин.
Ашукинская
11:19
11:20
40 км.
0 ч. 57 мин.
Калистово
11:23
11:23
43 км.
1 ч. 1 мин.
Радонеж
11:26
11:26
45 км.
1 ч. 4 мин.
Абрамцево
11:29
11:29
47 км.
1 ч. 7 мин.
Хотьково
11:32
11:33
49 км.
1 ч. 10 мин.
Семхоз
11:38
11:38
54 км.
1 ч. 16 мин.
Сергиев Посад
11:43
11:44
58 км.
1 ч. 21 мин.
Остановочный пункт 76км
11:49
11:49
64 км.
1 ч. 27 мин.
Пост 81км
11:52
11:53
67 км.
1 ч. 30 мин.
Остановочный пункт 83км
11:56
11:56
70 км.
1 ч. 34 мин.
Бужаниново
12:00
12:01
72 км.
1 ч. 38 мин.
Остановочный пункт 90км
12:05
12:06
76 км.
1 ч. 43 мин.
Арсаки
12:11
12:12
81 км.
1 ч. 49 мин.
Струнино
12:19
12:19
88 км.
1 ч. 57 мин.
Александров 1
12:29
95 км.
2 ч. 7 мин.
