10:33
2 ч. 6 мин.
12:39
30
Маршрут следования поезда 6319 Александров — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Александров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Александров 1
10:33
0 км.
0 ч. 0 мин.
Струнино
10:42
10:42
7 км.
0 ч. 9 мин.
Арсаки
10:49
10:50
14 км.
0 ч. 16 мин.
Остановочный пункт 90км
10:55
10:55
19 км.
0 ч. 22 мин.
Бужаниново
11:00
11:01
23 км.
0 ч. 27 мин.
Остановочный пункт 83км
11:05
11:05
25 км.
0 ч. 32 мин.
Пост 81км
11:08
11:09
28 км.
0 ч. 35 мин.
Остановочный пункт 76км
11:12
11:12
31 км.
0 ч. 39 мин.
Сергиев Посад
11:17
11:18
37 км.
0 ч. 44 мин.
Хотьково
11:26
11:26
47 км.
0 ч. 53 мин.
Софрино
11:36
11:36
61 км.
1 ч. 3 мин.
Остановочный пункт 43км
11:39
11:39
63 км.
1 ч. 6 мин.
Зеленоградская
11:42
11:42
65 км.
1 ч. 9 мин.
Правда
11:45
11:46
68 км.
1 ч. 12 мин.
Заветы Ильича
11:48
11:49
70 км.
1 ч. 15 мин.
Пушкино
11:52
11:53
73 км.
1 ч. 19 мин.
Мамонтовская
11:55
11:56
75 км.
1 ч. 22 мин.
Тарасовская
11:59
11:59
78 км.
1 ч. 26 мин.
Челюскинская
12:01
12:02
79 км.
1 ч. 28 мин.
Строитель
12:04
12:05
80 км.
1 ч. 31 мин.
Мытищи
12:08
12:09
82 км.
1 ч. 35 мин.
Тайнинская
12:12
12:12
83 км.
1 ч. 39 мин.
Перловская
12:14
12:15
84 км.
1 ч. 41 мин.
Лось
12:17
12:18
85 км.
1 ч. 44 мин.
Лосиноостровская
12:20
12:21
87 км.
1 ч. 47 мин.
Ростокино
12:23
12:24
89 км.
1 ч. 50 мин.
Яуза
12:26
12:27
90 км.
1 ч. 53 мин.
Маленковская
12:29
12:29
91 км.
1 ч. 56 мин.
Москва 3
12:32
12:33
92 км.
1 ч. 59 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
12:39
94 км.
2 ч. 6 мин.
