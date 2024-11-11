Маршрут следования и продажа билетов
11:16
2 ч. 7 мин.
13:23
27
Маршрут следования поезда 6320 Москва — Александров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Александров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
11:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Москва 3
11:22
11:23
2 км.
0 ч. 6 мин.
Маленковская
11:25
11:26
3 км.
0 ч. 9 мин.
Яуза
11:28
11:29
4 км.
0 ч. 12 мин.
Ростокино
11:32
11:33
5 км.
0 ч. 16 мин.
Лосиноостровская
11:36
11:36
7 км.
0 ч. 20 мин.
Лось
11:39
11:39
9 км.
0 ч. 23 мин.
Мытищи
11:44
11:45
13 км.
0 ч. 28 мин.
Тарасовская
11:51
11:51
19 км.
0 ч. 35 мин.
Пушкино
11:57
11:58
24 км.
0 ч. 41 мин.
Заветы Ильича
12:01
12:02
27 км.
0 ч. 45 мин.
Правда
12:05
12:05
29 км.
0 ч. 49 мин.
Зеленоградская
12:09
12:09
32 км.
0 ч. 53 мин.
Софрино
12:13
12:14
36 км.
0 ч. 57 мин.
Радонеж
12:20
12:21
45 км.
1 ч. 4 мин.
Абрамцево
12:23
12:24
47 км.
1 ч. 7 мин.
Хотьково
12:27
12:27
49 км.
1 ч. 11 мин.
Семхоз
12:32
12:33
54 км.
1 ч. 16 мин.
Сергиев Посад
12:37
12:38
58 км.
1 ч. 21 мин.
Остановочный пункт 76км
12:43
12:43
64 км.
1 ч. 27 мин.
Пост 81км
12:46
12:47
67 км.
1 ч. 30 мин.
Остановочный пункт 83км
12:50
12:50
70 км.
1 ч. 34 мин.
Бужаниново
12:54
12:55
72 км.
1 ч. 38 мин.
Остановочный пункт 90км
12:59
13:00
76 км.
1 ч. 43 мин.
Арсаки
13:05
13:06
81 км.
1 ч. 49 мин.
Струнино
13:13
13:13
88 км.
1 ч. 57 мин.
Александров 1
13:23
95 км.
2 ч. 7 мин.
