Маршрут следования и продажа билетов
12:12
2 ч. 13 мин.
14:25
33
Маршрут следования поезда 6322 Москва — Александров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Александров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
12:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Москва 3
12:17
12:18
2 км.
0 ч. 5 мин.
Маленковская
12:20
12:20
3 км.
0 ч. 8 мин.
Яуза
12:22
12:23
4 км.
0 ч. 10 мин.
Ростокино
12:26
12:27
5 км.
0 ч. 14 мин.
Лосиноостровская
12:30
12:30
7 км.
0 ч. 18 мин.
Лось
12:33
12:33
9 км.
0 ч. 21 мин.
Перловская
12:35
12:36
10 км.
0 ч. 23 мин.
Тайнинская
12:38
12:38
11 км.
0 ч. 26 мин.
Мытищи
12:41
12:42
12 км.
0 ч. 29 мин.
Строитель
12:46
12:46
14 км.
0 ч. 34 мин.
Челюскинская
12:48
12:49
15 км.
0 ч. 36 мин.
Тарасовская
12:51
12:51
16 км.
0 ч. 39 мин.
Клязьма
12:53
12:54
17 км.
0 ч. 41 мин.
Мамонтовская
12:56
12:56
18 км.
0 ч. 44 мин.
Пушкино
12:59
13:00
20 км.
0 ч. 47 мин.
Заветы Ильича
13:03
13:04
23 км.
0 ч. 51 мин.
Правда
13:07
13:07
25 км.
0 ч. 55 мин.
Зеленоградская
13:11
13:11
28 км.
0 ч. 59 мин.
Софрино
13:15
13:16
32 км.
1 ч. 3 мин.
Ашукинская
13:19
13:20
35 км.
1 ч. 7 мин.
Радонеж
13:24
13:25
41 км.
1 ч. 12 мин.
Хотьково
13:29
13:30
45 км.
1 ч. 17 мин.
Семхоз
13:35
13:35
50 км.
1 ч. 23 мин.
Сергиев Посад
13:39
13:40
54 км.
1 ч. 27 мин.
Остановочный пункт 76км
13:45
13:46
60 км.
1 ч. 33 мин.
Пост 81км
13:49
13:49
63 км.
1 ч. 37 мин.
Остановочный пункт 83км
13:52
13:53
66 км.
1 ч. 40 мин.
Бужаниново
13:56
13:57
68 км.
1 ч. 44 мин.
Остановочный пункт 90км
14:02
14:02
72 км.
1 ч. 50 мин.
Арсаки
14:08
14:08
77 км.
1 ч. 56 мин.
Струнино
14:15
14:16
84 км.
2 ч. 3 мин.
Александров 1
14:25
91 км.
2 ч. 13 мин.
