Маршрут следования и продажа билетов
13:05
2 ч. 15 мин.
15:20
36
Расписание поезда Александров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Александров 1
13:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Струнино
13:14
13:14
7 км.
0 ч. 9 мин.
Арсаки
13:21
13:22
14 км.
0 ч. 16 мин.
Остановочный пункт 90км
13:27
13:27
19 км.
0 ч. 22 мин.
Бужаниново
13:32
13:33
23 км.
0 ч. 27 мин.
Остановочный пункт 83км
13:37
13:37
25 км.
0 ч. 32 мин.
Пост 81км
13:40
13:41
28 км.
0 ч. 35 мин.
Остановочный пункт 76км
13:44
13:44
31 км.
0 ч. 39 мин.
Сергиев Посад
13:49
13:50
37 км.
0 ч. 44 мин.
Семхоз
13:54
13:54
41 км.
0 ч. 49 мин.
Хотьково
13:59
14:00
46 км.
0 ч. 54 мин.
Абрамцево
14:03
14:04
48 км.
0 ч. 58 мин.
Радонеж
14:06
14:07
50 км.
1 ч. 1 мин.
Калистово
14:09
14:10
52 км.
1 ч. 4 мин.
Ашукинская
14:12
14:13
55 км.
1 ч. 7 мин.
Софрино
14:15
14:16
58 км.
1 ч. 10 мин.
Остановочный пункт 43км
14:18
14:19
60 км.
1 ч. 13 мин.
Зеленоградская
14:21
14:22
62 км.
1 ч. 16 мин.
Правда
14:25
14:25
65 км.
1 ч. 20 мин.
Заветы Ильича
14:28
14:28
67 км.
1 ч. 23 мин.
Пушкино
14:31
14:32
70 км.
1 ч. 26 мин.
Мамонтовская
14:35
14:35
72 км.
1 ч. 30 мин.
Клязьма
14:37
14:38
73 км.
1 ч. 32 мин.
Тарасовская
14:40
14:40
74 км.
1 ч. 35 мин.
Челюскинская
14:42
14:43
75 км.
1 ч. 37 мин.
Строитель
14:45
14:46
76 км.
1 ч. 40 мин.
Мытищи
14:49
14:50
78 км.
1 ч. 44 мин.
Тайнинская
14:53
14:53
79 км.
1 ч. 48 мин.
Перловская
14:55
14:56
80 км.
1 ч. 50 мин.
Лось
14:58
14:59
81 км.
1 ч. 53 мин.
Лосиноостровская
15:01
15:02
83 км.
1 ч. 56 мин.
Ростокино
15:04
15:05
85 км.
1 ч. 59 мин.
Яуза
15:07
15:08
86 км.
2 ч. 2 мин.
Маленковская
15:10
15:10
87 км.
2 ч. 5 мин.
Москва 3
15:13
15:14
88 км.
2 ч. 8 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
15:20
90 км.
2 ч. 15 мин.
