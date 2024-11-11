Маршрут следования и продажа билетов
13:17
2 ч. 8 мин.
15:25
27
Маршрут следования поезда 6326 Москва — Александров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Александров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
13:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростокино
13:28
13:29
7 км.
0 ч. 11 мин.
Лосиноостровская
13:32
13:32
9 км.
0 ч. 15 мин.
Мытищи
13:39
13:40
16 км.
0 ч. 22 мин.
Строитель
13:44
13:44
18 км.
0 ч. 27 мин.
Челюскинская
13:47
13:47
19 км.
0 ч. 30 мин.
Тарасовская
13:49
13:50
20 км.
0 ч. 32 мин.
Клязьма
13:52
13:53
21 км.
0 ч. 35 мин.
Мамонтовская
13:55
13:56
22 км.
0 ч. 38 мин.
Пушкино
13:58
13:59
24 км.
0 ч. 41 мин.
Заветы Ильича
14:02
14:03
27 км.
0 ч. 45 мин.
Софрино
14:11
14:12
38 км.
0 ч. 54 мин.
Ашукинская
14:15
14:16
41 км.
0 ч. 58 мин.
Калистово
14:19
14:19
44 км.
1 ч. 2 мин.
Радонеж
14:22
14:22
46 км.
1 ч. 5 мин.
Абрамцево
14:25
14:25
48 км.
1 ч. 8 мин.
Хотьково
14:28
14:29
50 км.
1 ч. 11 мин.
Семхоз
14:34
14:35
55 км.
1 ч. 17 мин.
Сергиев Посад
14:39
14:40
59 км.
1 ч. 22 мин.
Остановочный пункт 76км
14:45
14:45
65 км.
1 ч. 28 мин.
Пост 81км
14:48
14:49
68 км.
1 ч. 31 мин.
Остановочный пункт 83км
14:52
14:52
71 км.
1 ч. 35 мин.
Бужаниново
14:56
14:57
73 км.
1 ч. 39 мин.
Остановочный пункт 90км
15:01
15:02
77 км.
1 ч. 44 мин.
Арсаки
15:07
15:08
82 км.
1 ч. 50 мин.
Струнино
15:15
15:15
89 км.
1 ч. 58 мин.
Александров 1
15:25
96 км.
2 ч. 8 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Александров Распечатать расписание поезда