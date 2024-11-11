Маршрут следования и продажа билетов
13:51
2 ч. 5 мин.
15:56
29
Маршрут следования поезда 6327 Александров — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Александров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Александров 1
13:51
0 км.
0 ч. 0 мин.
Струнино
13:59
14:00
7 км.
0 ч. 8 мин.
Арсаки
14:07
14:07
14 км.
0 ч. 16 мин.
Остановочный пункт 90км
14:12
14:13
19 км.
0 ч. 21 мин.
Бужаниново
14:17
14:18
23 км.
0 ч. 26 мин.
Остановочный пункт 83км
14:22
14:22
25 км.
0 ч. 31 мин.
Пост 81км
14:25
14:26
28 км.
0 ч. 34 мин.
Остановочный пункт 76км
14:29
14:29
31 км.
0 ч. 38 мин.
Сергиев Посад
14:34
14:35
37 км.
0 ч. 43 мин.
Хотьково
14:43
14:43
47 км.
0 ч. 52 мин.
Абрамцево
14:47
14:47
49 км.
0 ч. 56 мин.
Радонеж
14:50
14:50
51 км.
0 ч. 59 мин.
Калистово
14:53
14:53
53 км.
1 ч. 2 мин.
Ашукинская
14:56
14:56
56 км.
1 ч. 5 мин.
Софрино
14:59
14:59
59 км.
1 ч. 8 мин.
Пушкино
15:09
15:10
73 км.
1 ч. 18 мин.
Мамонтовская
15:12
15:13
75 км.
1 ч. 21 мин.
Клязьма
15:15
15:15
76 км.
1 ч. 24 мин.
Тарасовская
15:17
15:18
77 км.
1 ч. 26 мин.
Челюскинская
15:20
15:20
78 км.
1 ч. 29 мин.
Строитель
15:23
15:23
79 км.
1 ч. 32 мин.
Мытищи
15:27
15:28
81 км.
1 ч. 36 мин.
Лось
15:32
15:33
85 км.
1 ч. 41 мин.
Лосиноостровская
15:35
15:36
87 км.
1 ч. 44 мин.
Ростокино
15:38
15:40
89 км.
1 ч. 47 мин.
Яуза
15:42
15:43
90 км.
1 ч. 51 мин.
Маленковская
15:45
15:46
91 км.
1 ч. 54 мин.
Москва 3
15:49
15:50
92 км.
1 ч. 58 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
15:56
94 км.
2 ч. 5 мин.
