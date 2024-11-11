Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6328 Москва — Александров.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
14:05
1 ч. 59 мин.
16:04
23
Маршрут следования поезда 6328 Москва — Александров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Александров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
14:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростокино
14:14
14:16
7 км.
0 ч. 9 мин.
Лосиноостровская
14:18
14:19
9 км.
0 ч. 13 мин.
Мытищи
14:25
14:26
16 км.
0 ч. 20 мин.
Строитель
14:30
14:30
18 км.
0 ч. 25 мин.
Пушкино
14:38
14:40
27 км.
0 ч. 33 мин.
Заветы Ильича
14:43
14:43
30 км.
0 ч. 38 мин.
Правда
14:46
14:47
32 км.
0 ч. 41 мин.
Зеленоградская
14:50
14:51
35 км.
0 ч. 45 мин.
Софрино
14:55
14:55
39 км.
0 ч. 50 мин.
Ашукинская
14:58
14:59
42 км.
0 ч. 53 мин.
Абрамцево
15:05
15:05
50 км.
1 ч. 0 мин.
Хотьково
15:08
15:09
52 км.
1 ч. 3 мин.
Семхоз
15:14
15:14
57 км.
1 ч. 9 мин.
Сергиев Посад
15:18
15:19
61 км.
1 ч. 13 мин.
Остановочный пункт 76км
15:24
15:25
67 км.
1 ч. 19 мин.
Пост 81км
15:28
15:28
70 км.
1 ч. 23 мин.
Остановочный пункт 83км
15:31
15:32
73 км.
1 ч. 26 мин.
Бужаниново
15:35
15:36
75 км.
1 ч. 30 мин.
Остановочный пункт 90км
15:41
15:41
79 км.
1 ч. 36 мин.
Арсаки
15:47
15:47
84 км.
1 ч. 42 мин.
Струнино
15:54
15:55
91 км.
1 ч. 49 мин.
Александров 1
16:04
98 км.
1 ч. 59 мин.
