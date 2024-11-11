Маршрут следования и продажа билетов
14:44
1 ч. 59 мин.
16:43
25
Маршрут следования поезда 6329 Александров — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Александров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Александров 1
14:44
0 км.
0 ч. 0 мин.
Струнино
14:53
14:54
7 км.
0 ч. 9 мин.
Арсаки
15:01
15:02
14 км.
0 ч. 17 мин.
Остановочный пункт 90км
15:07
15:07
19 км.
0 ч. 23 мин.
Бужаниново
15:12
15:13
23 км.
0 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 83км
15:17
15:17
25 км.
0 ч. 33 мин.
Пост 81км
15:20
15:21
28 км.
0 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 76км
15:24
15:24
31 км.
0 ч. 40 мин.
Сергиев Посад
15:29
15:30
37 км.
0 ч. 45 мин.
Семхоз
15:34
15:34
41 км.
0 ч. 50 мин.
Хотьково
15:39
15:40
46 км.
0 ч. 55 мин.
Абрамцево
15:43
15:44
48 км.
0 ч. 59 мин.
Радонеж
15:46
15:47
50 км.
1 ч. 2 мин.
Калистово
15:49
15:50
52 км.
1 ч. 5 мин.
Ашукинская
15:52
15:53
55 км.
1 ч. 8 мин.
Софрино
15:55
15:56
58 км.
1 ч. 11 мин.
Остановочный пункт 43км
15:58
15:59
60 км.
1 ч. 14 мин.
Зеленоградская
16:01
16:02
62 км.
1 ч. 17 мин.
Правда
16:05
16:05
65 км.
1 ч. 21 мин.
Заветы Ильича
16:08
16:08
67 км.
1 ч. 24 мин.
Пушкино
16:11
16:12
70 км.
1 ч. 27 мин.
Мытищи
16:21
16:22
81 км.
1 ч. 37 мин.
Лосиноостровская
16:29
16:30
88 км.
1 ч. 45 мин.
Ростокино
16:32
16:34
90 км.
1 ч. 48 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
16:43
97 км.
1 ч. 59 мин.
