Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6330 Москва — Александров.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
15:09
2 ч. 13 мин.
17:22
33
Маршрут следования поезда 6330 Москва — Александров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Александров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
15:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Москва 3
15:14
15:15
2 км.
0 ч. 5 мин.
Маленковская
15:17
15:17
3 км.
0 ч. 8 мин.
Яуза
15:19
15:20
4 км.
0 ч. 10 мин.
Ростокино
15:23
15:24
5 км.
0 ч. 14 мин.
Лосиноостровская
15:27
15:27
7 км.
0 ч. 18 мин.
Лось
15:30
15:30
9 км.
0 ч. 21 мин.
Перловская
15:32
15:33
10 км.
0 ч. 23 мин.
Тайнинская
15:35
15:35
11 км.
0 ч. 26 мин.
Мытищи
15:38
15:39
12 км.
0 ч. 29 мин.
Строитель
15:43
15:43
14 км.
0 ч. 34 мин.
Челюскинская
15:45
15:46
15 км.
0 ч. 36 мин.
Тарасовская
15:48
15:48
16 км.
0 ч. 39 мин.
Клязьма
15:50
15:51
17 км.
0 ч. 41 мин.
Мамонтовская
15:53
15:53
18 км.
0 ч. 44 мин.
Пушкино
15:56
15:57
20 км.
0 ч. 47 мин.
Зеленоградская
16:05
16:05
29 км.
0 ч. 56 мин.
Софрино
16:09
16:10
33 км.
1 ч. 0 мин.
Ашукинская
16:13
16:13
36 км.
1 ч. 4 мин.
Калистово
16:16
16:17
39 км.
1 ч. 7 мин.
Радонеж
16:19
16:20
41 км.
1 ч. 10 мин.
Абрамцево
16:22
16:23
43 км.
1 ч. 13 мин.
Хотьково
16:26
16:26
45 км.
1 ч. 17 мин.
Семхоз
16:31
16:32
50 км.
1 ч. 22 мин.
Сергиев Посад
16:36
16:37
54 км.
1 ч. 27 мин.
Остановочный пункт 76км
16:42
16:42
60 км.
1 ч. 33 мин.
Пост 81км
16:45
16:46
63 км.
1 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 83км
16:49
16:49
66 км.
1 ч. 40 мин.
Бужаниново
16:53
16:54
68 км.
1 ч. 44 мин.
Остановочный пункт 90км
16:58
16:59
72 км.
1 ч. 49 мин.
Арсаки
17:04
17:05
77 км.
1 ч. 55 мин.
Струнино
17:12
17:12
84 км.
2 ч. 3 мин.
Александров 1
17:22
91 км.
2 ч. 13 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Александров Распечатать расписание поезда