Маршрут следования и продажа билетов
15:12
2 ч. 20 мин.
17:32
33
Маршрут следования поезда 6331 Александров — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Александров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Александров 1
15:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Струнино
15:21
15:21
7 км.
0 ч. 9 мин.
Арсаки
15:28
15:29
14 км.
0 ч. 16 мин.
Остановочный пункт 90км
15:34
15:34
19 км.
0 ч. 22 мин.
Бужаниново
15:39
15:40
23 км.
0 ч. 27 мин.
Остановочный пункт 83км
15:44
15:44
25 км.
0 ч. 32 мин.
Пост 81км
15:47
15:48
28 км.
0 ч. 35 мин.
Остановочный пункт 76км
15:51
15:51
31 км.
0 ч. 39 мин.
Сергиев Посад
15:56
15:57
37 км.
0 ч. 44 мин.
Семхоз
16:01
16:01
41 км.
0 ч. 49 мин.
Хотьково
16:06
16:07
46 км.
0 ч. 54 мин.
Абрамцево
16:11
16:11
48 км.
0 ч. 59 мин.
Калистово
16:15
16:16
53 км.
1 ч. 3 мин.
Ашукинская
16:18
16:19
56 км.
1 ч. 6 мин.
Софрино
16:21
16:22
59 км.
1 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 43км
16:25
16:25
61 км.
1 ч. 13 мин.
Правда
16:30
16:30
67 км.
1 ч. 18 мин.
Пушкино
16:35
16:36
73 км.
1 ч. 23 мин.
Мамонтовская
16:39
16:39
75 км.
1 ч. 27 мин.
Клязьма
16:42
16:43
76 км.
1 ч. 30 мин.
Тарасовская
16:46
16:46
77 км.
1 ч. 34 мин.
Челюскинская
16:49
16:50
78 км.
1 ч. 37 мин.
Строитель
16:53
16:54
79 км.
1 ч. 41 мин.
Мытищи
16:58
17:01
81 км.
1 ч. 46 мин.
Тайнинская
17:04
17:04
82 км.
1 ч. 52 мин.
Перловская
17:06
17:07
83 км.
1 ч. 54 мин.
Лось
17:09
17:10
84 км.
1 ч. 57 мин.
Лосиноостровская
17:13
17:13
86 км.
2 ч. 1 мин.
Ростокино
17:15
17:17
88 км.
2 ч. 3 мин.
Яуза
17:19
17:19
89 км.
2 ч. 7 мин.
Маленковская
17:21
17:22
90 км.
2 ч. 9 мин.
Москва 3
17:25
17:26
91 км.
2 ч. 13 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
17:32
93 км.
2 ч. 20 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Александров → Москва Распечатать расписание поезда