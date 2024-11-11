Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6332 Москва — Александров. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
16:11
2 ч. 5 мин.
18:16
27
Маршрут следования поезда 6332 Москва — Александров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Александров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
16:11
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростокино
16:20
16:22
7 км.
0 ч. 9 мин.
Лосиноостровская
16:24
16:25
9 км.
0 ч. 13 мин.
Мытищи
16:31
16:32
16 км.
0 ч. 20 мин.
Строитель
16:36
16:36
18 км.
0 ч. 25 мин.
Челюскинская
16:38
16:39
19 км.
0 ч. 27 мин.
Тарасовская
16:41
16:41
20 км.
0 ч. 30 мин.
Клязьма
16:43
16:44
21 км.
0 ч. 32 мин.
Мамонтовская
16:46
16:46
22 км.
0 ч. 35 мин.
Пушкино
16:49
16:51
24 км.
0 ч. 38 мин.
Заветы Ильича
16:54
16:54
27 км.
0 ч. 43 мин.
Правда
16:57
16:58
29 км.
0 ч. 46 мин.
Софрино
17:04
17:05
37 км.
0 ч. 53 мин.
Ашукинская
17:08
17:09
40 км.
0 ч. 57 мин.
Калистово
17:12
17:12
43 км.
1 ч. 1 мин.
Радонеж
17:15
17:15
45 км.
1 ч. 4 мин.
Абрамцево
17:18
17:18
47 км.
1 ч. 7 мин.
Хотьково
17:21
17:22
49 км.
1 ч. 10 мин.
Сергиев Посад
17:30
17:31
59 км.
1 ч. 19 мин.
Остановочный пункт 76км
17:36
17:36
65 км.
1 ч. 25 мин.
Пост 81км
17:39
17:40
68 км.
1 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 83км
17:43
17:43
71 км.
1 ч. 32 мин.
Бужаниново
17:47
17:48
73 км.
1 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 90км
17:52
17:53
77 км.
1 ч. 41 мин.
Арсаки
17:58
17:59
82 км.
1 ч. 47 мин.
Струнино
18:06
18:06
89 км.
1 ч. 55 мин.
Александров 1
18:16
96 км.
2 ч. 5 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Александров Распечатать расписание поезда