Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6333 Александров — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
16:17
2 ч. 15 мин.
18:32
34
Маршрут следования поезда 6333 Александров — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Александров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Александров 1
16:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Струнино
16:26
16:27
7 км.
0 ч. 9 мин.
Арсаки
16:34
16:35
14 км.
0 ч. 17 мин.
Остановочный пункт 90км
16:40
16:41
19 км.
0 ч. 23 мин.
Бужаниново
16:45
16:46
23 км.
0 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 83км
16:50
16:51
25 км.
0 ч. 33 мин.
Пост 81км
16:54
16:55
28 км.
0 ч. 37 мин.
Остановочный пункт 76км
16:58
16:58
31 км.
0 ч. 41 мин.
Сергиев Посад
17:03
17:04
37 км.
0 ч. 46 мин.
Семхоз
17:08
17:09
41 км.
0 ч. 51 мин.
Хотьково
17:14
17:15
46 км.
0 ч. 57 мин.
Калистово
17:21
17:22
53 км.
1 ч. 4 мин.
Ашукинская
17:24
17:25
56 км.
1 ч. 7 мин.
Софрино
17:27
17:28
59 км.
1 ч. 10 мин.
Остановочный пункт 43км
17:30
17:31
61 км.
1 ч. 13 мин.
Зеленоградская
17:33
17:34
63 км.
1 ч. 16 мин.
Правда
17:37
17:37
66 км.
1 ч. 20 мин.
Заветы Ильича
17:40
17:40
68 км.
1 ч. 23 мин.
Пушкино
17:43
17:44
71 км.
1 ч. 26 мин.
Мамонтовская
17:47
17:47
73 км.
1 ч. 30 мин.
Клязьма
17:49
17:50
74 км.
1 ч. 32 мин.
Тарасовская
17:52
17:52
75 км.
1 ч. 35 мин.
Челюскинская
17:54
17:55
76 км.
1 ч. 37 мин.
Строитель
17:57
17:58
77 км.
1 ч. 40 мин.
Мытищи
18:01
18:02
79 км.
1 ч. 44 мин.
Тайнинская
18:05
18:05
80 км.
1 ч. 48 мин.
Перловская
18:07
18:08
81 км.
1 ч. 50 мин.
Лось
18:10
18:11
82 км.
1 ч. 53 мин.
Лосиноостровская
18:13
18:14
84 км.
1 ч. 56 мин.
Ростокино
18:16
18:17
86 км.
1 ч. 59 мин.
Яуза
18:19
18:20
87 км.
2 ч. 2 мин.
Маленковская
18:22
18:22
88 км.
2 ч. 5 мин.
Москва 3
18:25
18:26
89 км.
2 ч. 8 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
18:32
91 км.
2 ч. 15 мин.
