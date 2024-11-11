Маршрут следования и продажа билетов
Поезд 6335 Александров — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
16:45
2 ч. 13 мин.
18:58
30
Маршрут следования поезда 6335 Александров — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Александров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Александров 1
16:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Струнино
16:54
16:55
7 км.
0 ч. 9 мин.
Арсаки
17:02
17:03
14 км.
0 ч. 17 мин.
Остановочный пункт 90км
17:08
17:08
19 км.
0 ч. 23 мин.
Бужаниново
17:13
17:14
23 км.
0 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 83км
17:18
17:18
25 км.
0 ч. 33 мин.
Пост 81км
17:22
17:22
28 км.
0 ч. 37 мин.
Остановочный пункт 76км
17:25
17:26
31 км.
0 ч. 40 мин.
Сергиев Посад
17:31
17:32
37 км.
0 ч. 46 мин.
Семхоз
17:36
17:37
41 км.
0 ч. 51 мин.
Хотьково
17:42
17:43
46 км.
0 ч. 57 мин.
Абрамцево
17:46
17:47
48 км.
1 ч. 1 мин.
Радонеж
17:49
17:50
50 км.
1 ч. 4 мин.
Калистово
17:52
17:53
52 км.
1 ч. 7 мин.
Ашукинская
17:55
17:56
55 км.
1 ч. 10 мин.
Софрино
17:58
17:59
58 км.
1 ч. 13 мин.
Остановочный пункт 43км
18:02
18:02
60 км.
1 ч. 17 мин.
Зеленоградская
18:05
18:05
62 км.
1 ч. 20 мин.
Правда
18:08
18:09
65 км.
1 ч. 23 мин.
Заветы Ильича
18:11
18:12
67 км.
1 ч. 26 мин.
Пушкино
18:15
18:16
70 км.
1 ч. 30 мин.
Мамонтовская
18:19
18:19
72 км.
1 ч. 34 мин.
Клязьма
18:22
18:22
73 км.
1 ч. 37 мин.
Тарасовская
18:25
18:25
74 км.
1 ч. 40 мин.
Челюскинская
18:27
18:28
75 км.
1 ч. 42 мин.
Строитель
18:30
18:31
76 км.
1 ч. 45 мин.
Мытищи
18:35
18:36
78 км.
1 ч. 50 мин.
Лосиноостровская
18:44
18:44
85 км.
1 ч. 59 мин.
Ростокино
18:47
18:49
87 км.
2 ч. 2 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
18:58
94 км.
2 ч. 13 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Александров → Москва Распечатать расписание поезда