Маршрут следования и продажа билетов
17:36
2 ч. 8 мин.
19:44
28
Маршрут следования поезда 6337 Александров — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Александров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Александров 1
17:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Струнино
17:45
17:45
7 км.
0 ч. 9 мин.
Арсаки
17:52
17:53
14 км.
0 ч. 16 мин.
Остановочный пункт 90км
17:58
17:58
19 км.
0 ч. 22 мин.
Бужаниново
18:03
18:04
23 км.
0 ч. 27 мин.
Остановочный пункт 83км
18:08
18:08
25 км.
0 ч. 32 мин.
Пост 81км
18:11
18:12
28 км.
0 ч. 35 мин.
Остановочный пункт 76км
18:15
18:15
31 км.
0 ч. 39 мин.
Сергиев Посад
18:20
18:21
37 км.
0 ч. 44 мин.
Семхоз
18:25
18:25
41 км.
0 ч. 49 мин.
Хотьково
18:31
18:31
46 км.
0 ч. 55 мин.
Софрино
18:41
18:42
60 км.
1 ч. 5 мин.
Остановочный пункт 43км
18:44
18:45
62 км.
1 ч. 8 мин.
Зеленоградская
18:47
18:48
64 км.
1 ч. 11 мин.
Правда
18:51
18:51
67 км.
1 ч. 15 мин.
Заветы Ильича
18:54
18:54
69 км.
1 ч. 18 мин.
Пушкино
18:58
18:59
72 км.
1 ч. 22 мин.
Строитель
19:06
19:06
81 км.
1 ч. 30 мин.
Мытищи
19:10
19:13
83 км.
1 ч. 34 мин.
Тайнинская
19:16
19:17
84 км.
1 ч. 40 мин.
Перловская
19:19
19:19
85 км.
1 ч. 43 мин.
Лось
19:22
19:22
86 км.
1 ч. 46 мин.
Лосиноостровская
19:25
19:25
88 км.
1 ч. 49 мин.
Ростокино
19:28
19:29
90 км.
1 ч. 52 мин.
Яуза
19:31
19:32
91 км.
1 ч. 55 мин.
Маленковская
19:34
19:34
92 км.
1 ч. 58 мин.
Москва 3
19:37
19:38
93 км.
2 ч. 1 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
19:44
95 км.
2 ч. 8 мин.
