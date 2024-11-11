Маршрут следования и продажа билетов
18:03
2 ч. 19 мин.
20:22
33
Маршрут следования поезда 6338 Москва — Александров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Александров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
18:03
0 км.
0 ч. 0 мин.
Москва 3
18:08
18:09
2 км.
0 ч. 5 мин.
Маленковская
18:11
18:11
3 км.
0 ч. 8 мин.
Яуза
18:13
18:14
4 км.
0 ч. 10 мин.
Ростокино
18:17
18:19
5 км.
0 ч. 14 мин.
Лосиноостровская
18:21
18:22
7 км.
0 ч. 18 мин.
Лось
18:24
18:25
9 км.
0 ч. 21 мин.
Перловская
18:27
18:27
10 км.
0 ч. 24 мин.
Тайнинская
18:29
18:30
11 км.
0 ч. 26 мин.
Мытищи
18:33
18:34
12 км.
0 ч. 30 мин.
Строитель
18:38
18:38
14 км.
0 ч. 35 мин.
Челюскинская
18:40
18:41
15 км.
0 ч. 37 мин.
Тарасовская
18:43
18:43
16 км.
0 ч. 40 мин.
Клязьма
18:46
18:46
17 км.
0 ч. 43 мин.
Мамонтовская
18:49
18:49
18 км.
0 ч. 46 мин.
Пушкино
18:52
18:54
20 км.
0 ч. 49 мин.
Зеленоградская
19:01
19:02
29 км.
0 ч. 58 мин.
Софрино
19:06
19:07
33 км.
1 ч. 3 мин.
Ашукинская
19:10
19:11
36 км.
1 ч. 7 мин.
Калистово
19:14
19:14
39 км.
1 ч. 11 мин.
Радонеж
19:17
19:17
41 км.
1 ч. 14 мин.
Абрамцево
19:20
19:20
43 км.
1 ч. 17 мин.
Хотьково
19:23
19:24
45 км.
1 ч. 20 мин.
Семхоз
19:29
19:30
50 км.
1 ч. 26 мин.
Сергиев Посад
19:34
19:35
54 км.
1 ч. 31 мин.
Остановочный пункт 76км
19:40
19:40
60 км.
1 ч. 37 мин.
Пост 81км
19:43
19:44
63 км.
1 ч. 40 мин.
Остановочный пункт 83км
19:47
19:47
66 км.
1 ч. 44 мин.
Бужаниново
19:51
19:52
68 км.
1 ч. 48 мин.
Остановочный пункт 90км
19:56
19:57
72 км.
1 ч. 53 мин.
Арсаки
20:03
20:04
77 км.
2 ч. 0 мин.
Струнино
20:11
20:12
84 км.
2 ч. 8 мин.
Александров 1
20:22
91 км.
2 ч. 19 мин.
