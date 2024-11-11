Маршрут следования и продажа билетов
18:10
2 ч. 3 мин.
20:13
26
Маршрут следования поезда 6339 Александров — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Александров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Александров 1
18:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Струнино
18:19
18:20
7 км.
0 ч. 9 мин.
Арсаки
18:27
18:28
14 км.
0 ч. 17 мин.
Остановочный пункт 90км
18:33
18:33
19 км.
0 ч. 23 мин.
Бужаниново
18:38
18:39
23 км.
0 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 83км
18:43
18:43
25 км.
0 ч. 33 мин.
Пост 81км
18:46
18:47
28 км.
0 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 76км
18:50
18:50
31 км.
0 ч. 40 мин.
Сергиев Посад
18:55
18:56
37 км.
0 ч. 45 мин.
Семхоз
19:00
19:00
41 км.
0 ч. 50 мин.
Хотьково
19:05
19:06
46 км.
0 ч. 55 мин.
Абрамцево
19:09
19:10
48 км.
0 ч. 59 мин.
Радонеж
19:12
19:13
50 км.
1 ч. 2 мин.
Калистово
19:15
19:16
52 км.
1 ч. 5 мин.
Ашукинская
19:18
19:19
55 км.
1 ч. 8 мин.
Софрино
19:21
19:22
58 км.
1 ч. 11 мин.
Остановочный пункт 43км
19:24
19:25
60 км.
1 ч. 14 мин.
Зеленоградская
19:27
19:28
62 км.
1 ч. 17 мин.
Правда
19:31
19:31
65 км.
1 ч. 21 мин.
Заветы Ильича
19:34
19:34
67 км.
1 ч. 24 мин.
Пушкино
19:37
19:38
70 км.
1 ч. 27 мин.
Строитель
19:46
19:46
79 км.
1 ч. 36 мин.
Мытищи
19:50
19:51
81 км.
1 ч. 40 мин.
Лосиноостровская
19:59
19:59
88 км.
1 ч. 49 мин.
Ростокино
20:02
20:03
90 км.
1 ч. 52 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
20:13
97 км.
2 ч. 3 мин.
