Маршрут следования и продажа билетов
19:03
2 ч. 9 мин.
21:12
30
Расписание поезда Москва — Александров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
19:03
0 км.
0 ч. 0 мин.
Москва 3
19:08
19:09
2 км.
0 ч. 5 мин.
Маленковская
19:11
19:11
3 км.
0 ч. 8 мин.
Яуза
19:13
19:14
4 км.
0 ч. 10 мин.
Ростокино
19:17
19:19
5 км.
0 ч. 14 мин.
Лосиноостровская
19:21
19:22
7 км.
0 ч. 18 мин.
Лось
19:24
19:25
9 км.
0 ч. 21 мин.
Перловская
19:27
19:27
10 км.
0 ч. 24 мин.
Тайнинская
19:29
19:30
11 км.
0 ч. 26 мин.
Мытищи
19:33
19:34
12 км.
0 ч. 30 мин.
Строитель
19:37
19:38
14 км.
0 ч. 34 мин.
Тарасовская
19:41
19:41
17 км.
0 ч. 38 мин.
Пушкино
19:46
19:48
22 км.
0 ч. 43 мин.
Заветы Ильича
19:51
19:51
25 км.
0 ч. 48 мин.
Правда
19:54
19:55
27 км.
0 ч. 51 мин.
Софрино
20:01
20:02
35 км.
0 ч. 58 мин.
Ашукинская
20:05
20:05
38 км.
1 ч. 2 мин.
Калистово
20:08
20:09
41 км.
1 ч. 5 мин.
Абрамцево
20:13
20:13
46 км.
1 ч. 10 мин.
Хотьково
20:16
20:17
48 км.
1 ч. 13 мин.
Семхоз
20:22
20:22
53 км.
1 ч. 19 мин.
Сергиев Посад
20:26
20:27
57 км.
1 ч. 23 мин.
Остановочный пункт 76км
20:32
20:33
63 км.
1 ч. 29 мин.
Пост 81км
20:36
20:36
66 км.
1 ч. 33 мин.
Остановочный пункт 83км
20:39
20:40
69 км.
1 ч. 36 мин.
Бужаниново
20:43
20:44
71 км.
1 ч. 40 мин.
Остановочный пункт 90км
20:49
20:49
75 км.
1 ч. 46 мин.
Арсаки
20:55
20:55
80 км.
1 ч. 52 мин.
Струнино
21:02
21:03
87 км.
1 ч. 59 мин.
Александров 1
21:12
94 км.
2 ч. 9 мин.
