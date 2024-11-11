19:22
2 ч. 7 мин.
21:29
30
Маршрут следования поезда 6343 Александров — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Александров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Александров 1
19:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Струнино
19:31
19:31
7 км.
0 ч. 9 мин.
Арсаки
19:38
19:39
14 км.
0 ч. 16 мин.
Остановочный пункт 90км
19:44
19:44
19 км.
0 ч. 22 мин.
Бужаниново
19:49
19:50
23 км.
0 ч. 27 мин.
Остановочный пункт 83км
19:54
19:54
25 км.
0 ч. 32 мин.
Пост 81км
19:57
19:58
28 км.
0 ч. 35 мин.
Остановочный пункт 76км
20:01
20:01
31 км.
0 ч. 39 мин.
Сергиев Посад
20:06
20:07
37 км.
0 ч. 44 мин.
Семхоз
20:11
20:11
41 км.
0 ч. 49 мин.
Хотьково
20:16
20:17
46 км.
0 ч. 54 мин.
Абрамцево
20:20
20:21
48 км.
0 ч. 58 мин.
Радонеж
20:23
20:24
50 км.
1 ч. 1 мин.
Калистово
20:26
20:27
52 км.
1 ч. 4 мин.
Ашукинская
20:29
20:30
55 км.
1 ч. 7 мин.
Софрино
20:32
20:33
58 км.
1 ч. 10 мин.
Остановочный пункт 43км
20:35
20:36
60 км.
1 ч. 13 мин.
Зеленоградская
20:38
20:39
62 км.
1 ч. 16 мин.
Правда
20:42
20:42
65 км.
1 ч. 20 мин.
Заветы Ильича
20:45
20:45
67 км.
1 ч. 23 мин.
Пушкино
20:48
20:49
70 км.
1 ч. 26 мин.
Мамонтовская
20:52
20:52
72 км.
1 ч. 30 мин.
Клязьма
20:54
20:55
73 км.
1 ч. 32 мин.
Тарасовская
20:57
20:57
74 км.
1 ч. 35 мин.
Челюскинская
20:59
21:00
75 км.
1 ч. 37 мин.
Строитель
21:02
21:02
76 км.
1 ч. 40 мин.
Мытищи
21:06
21:07
78 км.
1 ч. 44 мин.
Лосиноостровская
21:13
21:13
85 км.
1 ч. 51 мин.
Ростокино
21:16
21:17
87 км.
1 ч. 54 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
21:29
94 км.
2 ч. 7 мин.
