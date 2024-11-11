Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6344 Москва — Александров. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 6344 Москва — Александров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Александров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
19:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростокино
19:59
20:01
7 км.
0 ч. 9 мин.
Лосиноостровская
20:03
20:04
9 км.
0 ч. 13 мин.
Мытищи
20:11
20:12
16 км.
0 ч. 21 мин.
Пушкино
20:23
20:24
27 км.
0 ч. 33 мин.
Заветы Ильича
20:27
20:27
30 км.
0 ч. 37 мин.
Правда
20:30
20:31
32 км.
0 ч. 40 мин.
Зеленоградская
20:34
20:35
35 км.
0 ч. 44 мин.
Софрино
20:39
20:40
39 км.
0 ч. 49 мин.
Радонеж
20:47
20:47
48 км.
0 ч. 57 мин.
Хотьково
20:52
20:53
52 км.
1 ч. 2 мин.
Семхоз
20:58
20:58
57 км.
1 ч. 8 мин.
Сергиев Посад
21:03
21:04
61 км.
1 ч. 13 мин.
Остановочный пункт 76км
21:09
21:09
67 км.
1 ч. 19 мин.
Пост 81км
21:13
21:13
70 км.
1 ч. 23 мин.
Остановочный пункт 83км
21:16
21:17
73 км.
1 ч. 26 мин.
Бужаниново
21:21
21:22
75 км.
1 ч. 31 мин.
Остановочный пункт 90км
21:26
21:27
79 км.
1 ч. 36 мин.
Арсаки
21:33
21:34
84 км.
1 ч. 43 мин.
Струнино
21:42
21:43
91 км.
1 ч. 52 мин.
Александров 1
21:54
98 км.
2 ч. 4 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Александров Распечатать расписание поезда