Маршрут следования и продажа билетов
20:07
1 ч. 58 мин.
22:05
23
Маршрут следования поезда 6345 Александров — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Александров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Александров 1
20:07
0 км.
0 ч. 0 мин.
Струнино
20:16
20:16
7 км.
0 ч. 9 мин.
Арсаки
20:23
20:24
14 км.
0 ч. 16 мин.
Остановочный пункт 90км
20:29
20:29
19 км.
0 ч. 22 мин.
Бужаниново
20:34
20:35
23 км.
0 ч. 27 мин.
Остановочный пункт 83км
20:39
20:39
25 км.
0 ч. 32 мин.
Пост 81км
20:42
20:43
28 км.
0 ч. 35 мин.
Остановочный пункт 76км
20:46
20:46
31 км.
0 ч. 39 мин.
Сергиев Посад
20:51
20:52
37 км.
0 ч. 44 мин.
Семхоз
20:56
20:56
41 км.
0 ч. 49 мин.
Хотьково
21:01
21:02
46 км.
0 ч. 54 мин.
Софрино
21:11
21:12
60 км.
1 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 43км
21:14
21:15
62 км.
1 ч. 7 мин.
Зеленоградская
21:17
21:18
64 км.
1 ч. 10 мин.
Правда
21:21
21:21
67 км.
1 ч. 14 мин.
Заветы Ильича
21:24
21:24
69 км.
1 ч. 17 мин.
Пушкино
21:27
21:28
72 км.
1 ч. 20 мин.
Мытищи
21:38
21:39
83 км.
1 ч. 31 мин.
Лось
21:44
21:44
87 км.
1 ч. 37 мин.
Лосиноостровская
21:47
21:47
89 км.
1 ч. 40 мин.
Ростокино
21:50
21:51
91 км.
1 ч. 43 мин.
Москва 3
21:58
21:59
95 км.
1 ч. 51 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
22:05
97 км.
1 ч. 58 мин.
