Маршрут следования и продажа билетов
20:54
2 ч. 12 мин.
23:06
32
Маршрут следования поезда 6348 Москва — Александров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Александров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
20:54
0 км.
0 ч. 0 мин.
Москва 3
20:59
21:00
2 км.
0 ч. 5 мин.
Маленковская
21:02
21:02
3 км.
0 ч. 8 мин.
Яуза
21:04
21:05
4 км.
0 ч. 10 мин.
Ростокино
21:08
21:09
5 км.
0 ч. 14 мин.
Лосиноостровская
21:12
21:12
7 км.
0 ч. 18 мин.
Лось
21:15
21:15
9 км.
0 ч. 21 мин.
Перловская
21:17
21:18
10 км.
0 ч. 23 мин.
Тайнинская
21:20
21:20
11 км.
0 ч. 26 мин.
Мытищи
21:23
21:24
12 км.
0 ч. 29 мин.
Строитель
21:28
21:28
14 км.
0 ч. 34 мин.
Челюскинская
21:30
21:31
15 км.
0 ч. 36 мин.
Тарасовская
21:33
21:33
16 км.
0 ч. 39 мин.
Клязьма
21:35
21:36
17 км.
0 ч. 41 мин.
Мамонтовская
21:38
21:38
18 км.
0 ч. 44 мин.
Пушкино
21:41
21:42
20 км.
0 ч. 47 мин.
Заветы Ильича
21:45
21:46
23 км.
0 ч. 51 мин.
Правда
21:49
21:49
25 км.
0 ч. 55 мин.
Зеленоградская
21:53
21:53
28 км.
0 ч. 59 мин.
Остановочный пункт 43км
21:56
21:56
30 км.
1 ч. 2 мин.
Софрино
21:59
22:00
32 км.
1 ч. 5 мин.
Хотьково
22:10
22:11
46 км.
1 ч. 16 мин.
Семхоз
22:16
22:16
51 км.
1 ч. 22 мин.
Сергиев Посад
22:21
22:22
55 км.
1 ч. 27 мин.
Остановочный пункт 76км
22:27
22:27
61 км.
1 ч. 33 мин.
Пост 81км
22:30
22:31
64 км.
1 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 83км
22:34
22:34
67 км.
1 ч. 40 мин.
Бужаниново
22:38
22:38
69 км.
1 ч. 44 мин.
Остановочный пункт 90км
22:43
22:43
73 км.
1 ч. 49 мин.
Арсаки
22:49
22:49
78 км.
1 ч. 55 мин.
Струнино
22:56
22:57
85 км.
2 ч. 2 мин.
Александров 1
23:06
92 км.
2 ч. 12 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Александров Распечатать расписание поезда