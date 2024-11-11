Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6349 Александров — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
21:59
2 ч. 15 мин.
00:14
36
Маршрут следования поезда 6349 Александров — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Александров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Александров 1
21:59
0 км.
0 ч. 0 мин.
Струнино
22:08
22:08
7 км.
0 ч. 9 мин.
Арсаки
22:15
22:16
14 км.
0 ч. 16 мин.
Остановочный пункт 90км
22:21
22:21
19 км.
0 ч. 22 мин.
Бужаниново
22:26
22:26
23 км.
0 ч. 27 мин.
Остановочный пункт 83км
22:30
22:31
25 км.
0 ч. 31 мин.
Пост 81км
22:34
22:34
28 км.
0 ч. 35 мин.
Остановочный пункт 76км
22:37
22:38
31 км.
0 ч. 38 мин.
Сергиев Посад
22:42
22:43
37 км.
0 ч. 43 мин.
Семхоз
22:47
22:48
41 км.
0 ч. 48 мин.
Хотьково
22:53
22:53
46 км.
0 ч. 54 мин.
Абрамцево
22:57
22:57
48 км.
0 ч. 58 мин.
Радонеж
23:00
23:00
50 км.
1 ч. 1 мин.
Калистово
23:03
23:03
52 км.
1 ч. 4 мин.
Ашукинская
23:06
23:06
55 км.
1 ч. 7 мин.
Софрино
23:09
23:09
58 км.
1 ч. 10 мин.
Остановочный пункт 43км
23:12
23:12
60 км.
1 ч. 13 мин.
Зеленоградская
23:15
23:15
62 км.
1 ч. 16 мин.
Правда
23:18
23:19
65 км.
1 ч. 19 мин.
Заветы Ильича
23:21
23:22
67 км.
1 ч. 22 мин.
Пушкино
23:25
23:26
70 км.
1 ч. 26 мин.
Мамонтовская
23:28
23:29
72 км.
1 ч. 29 мин.
Клязьма
23:31
23:31
73 км.
1 ч. 32 мин.
Тарасовская
23:33
23:34
74 км.
1 ч. 34 мин.
Челюскинская
23:36
23:36
75 км.
1 ч. 37 мин.
Строитель
23:39
23:39
76 км.
1 ч. 40 мин.
Мытищи
23:43
23:44
78 км.
1 ч. 44 мин.
Тайнинская
23:46
23:47
79 км.
1 ч. 47 мин.
Перловская
23:49
23:49
80 км.
1 ч. 50 мин.
Лось
23:52
23:52
81 км.
1 ч. 53 мин.
Лосиноостровская
23:55
23:56
83 км.
1 ч. 56 мин.
Ростокино
23:58
23:59
85 км.
1 ч. 59 мин.
Яуза
00:01
00:02
86 км.
2 ч. 2 мин.
Маленковская
00:04
00:04
87 км.
2 ч. 5 мин.
Москва 3
00:07
00:08
88 км.
2 ч. 8 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
00:14
90 км.
2 ч. 15 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Александров → Москва Распечатать расписание поезда