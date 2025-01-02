Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6351 Санкт-Петербург — Поселок.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
16:15
1 ч. 29 мин.
17:44
22
Маршрут следования поезда 6351 Санкт-Петербург — Поселок на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Поселок с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
16:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Боровая
16:21
16:22
1 км.
0 ч. 6 мин.
Воздухоплавательный Парк
16:26
16:27
2 км.
0 ч. 11 мин.
Проспект Славы
16:31
16:31
6 км.
0 ч. 16 мин.
Купчино
16:34
16:35
8 км.
0 ч. 19 мин.
Шушары
16:37
16:38
10 км.
0 ч. 22 мин.
Паровозный Музей
16:40
16:41
12 км.
0 ч. 25 мин.
Детскосельская
16:45
16:45
17 км.
0 ч. 30 мин.
Царское Село
16:48
16:49
19 км.
0 ч. 33 мин.
Павловск
16:53
16:54
22 км.
0 ч. 38 мин.
Антропшино
16:59
17:00
27 км.
0 ч. 44 мин.
Кобралово
17:05
17:05
33 км.
0 ч. 50 мин.
Семрино
17:11
17:12
38 км.
0 ч. 56 мин.
Остановочный пункт 46км
17:14
17:15
65 км.
0 ч. 59 мин.
Сусанино
17:18
17:19
97 км.
1 ч. 3 мин.
Красница
17:23
17:23
101 км.
1 ч. 8 мин.
Михайловка
17:26
17:26
103 км.
1 ч. 11 мин.
Вырица
17:30
17:31
104 км.
1 ч. 15 мин.
Платформа №1
Первая Платформа
17:34
17:34
105 км.
1 ч. 19 мин.
Платформа №2
Вторая Платформа
17:37
17:37
106 км.
1 ч. 22 мин.
Платформа №3
Третья Платформа
17:39
17:40
107 км.
1 ч. 24 мин.
Поселок
17:44
108 км.
1 ч. 29 мин.
