Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6352 Москва — Александров. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
22:31
2 ч. 10 мин.
00:41
30
Маршрут следования поезда 6352 Москва — Александров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Александров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
22:31
0 км.
0 ч. 0 мин.
Москва 3
22:36
22:37
2 км.
0 ч. 5 мин.
Маленковская
22:39
22:39
3 км.
0 ч. 8 мин.
Яуза
22:41
22:42
4 км.
0 ч. 10 мин.
Ростокино
22:45
22:46
5 км.
0 ч. 14 мин.
Лосиноостровская
22:49
22:49
7 км.
0 ч. 18 мин.
Лось
22:52
22:52
9 км.
0 ч. 21 мин.
Перловская
22:54
22:55
10 км.
0 ч. 23 мин.
Тайнинская
22:57
22:57
11 км.
0 ч. 26 мин.
Мытищи
23:00
23:01
12 км.
0 ч. 29 мин.
Пушкино
23:12
23:13
23 км.
0 ч. 41 мин.
Заветы Ильича
23:16
23:17
26 км.
0 ч. 45 мин.
Правда
23:20
23:20
28 км.
0 ч. 49 мин.
Зеленоградская
23:24
23:24
31 км.
0 ч. 53 мин.
Остановочный пункт 43км
23:27
23:27
33 км.
0 ч. 56 мин.
Софрино
23:30
23:30
35 км.
0 ч. 59 мин.
Ашукинская
23:33
23:34
38 км.
1 ч. 2 мин.
Калистово
23:37
23:37
41 км.
1 ч. 6 мин.
Радонеж
23:40
23:40
43 км.
1 ч. 9 мин.
Абрамцево
23:43
23:43
45 км.
1 ч. 12 мин.
Хотьково
23:46
23:47
47 км.
1 ч. 15 мин.
Сергиев Посад
23:55
23:56
57 км.
1 ч. 24 мин.
Остановочный пункт 76км
00:01
00:01
63 км.
1 ч. 30 мин.
Пост 81км
00:04
00:05
66 км.
1 ч. 33 мин.
Остановочный пункт 83км
00:08
00:08
69 км.
1 ч. 37 мин.
Бужаниново
00:12
00:13
71 км.
1 ч. 41 мин.
Остановочный пункт 90км
00:17
00:18
75 км.
1 ч. 46 мин.
Арсаки
00:23
00:24
80 км.
1 ч. 52 мин.
Струнино
00:31
00:31
87 км.
2 ч. 0 мин.
Александров 1
00:41
94 км.
2 ч. 10 мин.
