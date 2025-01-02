Маршрут следования и продажа билетов
16:47
1 ч. 39 мин.
18:26
22
Маршрут следования поезда 6358 Поселок — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Поселок — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Поселок
16:47
0 км.
0 ч. 0 мин.
Платформа №3
Третья Платформа
16:52
16:52
1 км.
0 ч. 5 мин.
Платформа №2
Вторая Платформа
16:55
16:55
2 км.
0 ч. 8 мин.
Платформа №1
Первая Платформа
16:58
16:58
3 км.
0 ч. 11 мин.
Вырица
17:02
17:09
4 км.
0 ч. 15 мин.
Михайловка
17:12
17:12
5 км.
0 ч. 25 мин.
Красница
17:15
17:15
7 км.
0 ч. 28 мин.
Сусанино
17:19
17:19
11 км.
0 ч. 32 мин.
Остановочный пункт 46км
17:23
17:23
43 км.
0 ч. 36 мин.
Семрино
17:25
17:26
70 км.
0 ч. 38 мин.
Кобралово
17:32
17:32
75 км.
0 ч. 45 мин.
Антропшино
17:38
17:39
81 км.
0 ч. 51 мин.
Павловск
17:44
17:45
86 км.
0 ч. 57 мин.
Царское Село
17:49
17:50
89 км.
1 ч. 2 мин.
Детскосельская
17:52
17:53
91 км.
1 ч. 5 мин.
Паровозный Музей
17:57
17:58
96 км.
1 ч. 10 мин.
Шушары
18:00
18:01
98 км.
1 ч. 13 мин.
Купчино
18:03
18:04
100 км.
1 ч. 16 мин.
Проспект Славы
18:07
18:08
102 км.
1 ч. 20 мин.
Воздухоплавательный Парк
18:13
18:16
106 км.
1 ч. 26 мин.
Боровая
18:20
18:22
107 км.
1 ч. 33 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
18:26
108 км.
1 ч. 39 мин.
