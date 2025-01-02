Маршрут следования поезда 6359 Санкт-Петербург — Поселок на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Поселок с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
18:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Боровая
18:24
18:25
1 км.
0 ч. 4 мин.
Воздухоплавательный Парк
18:28
18:29
2 км.
0 ч. 8 мин.
Проспект Славы
18:33
18:33
6 км.
0 ч. 13 мин.
Купчино
18:36
18:37
8 км.
0 ч. 16 мин.
Шушары
18:39
18:39
10 км.
0 ч. 19 мин.
Паровозный Музей
18:42
18:42
12 км.
0 ч. 22 мин.
Детскосельская
18:46
18:46
17 км.
0 ч. 26 мин.
Царское Село
18:49
18:49
19 км.
0 ч. 29 мин.
Павловск
18:54
18:55
22 км.
0 ч. 34 мин.
Антропшино
19:00
19:01
27 км.
0 ч. 40 мин.
Кобралово
19:06
19:06
33 км.
0 ч. 46 мин.
Семрино
19:12
19:13
38 км.
0 ч. 52 мин.
Остановочный пункт 46км
19:15
19:16
65 км.
0 ч. 55 мин.
Сусанино
19:19
19:20
97 км.
0 ч. 59 мин.
Красница
19:24
19:24
101 км.
1 ч. 4 мин.
Михайловка
19:27
19:27
103 км.
1 ч. 7 мин.
Вырица
19:31
19:31
104 км.
1 ч. 11 мин.
Платформа №1
Первая Платформа
19:35
19:35
105 км.
1 ч. 15 мин.
Платформа №2
Вторая Платформа
19:38
19:38
106 км.
1 ч. 18 мин.
Платформа №3
Третья Платформа
19:40
19:41
107 км.
1 ч. 20 мин.
Поселок
19:45
108 км.
1 ч. 25 мин.
