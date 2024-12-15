Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6366 Новоиерусалимская — Тула
Продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
13:23
5 ч. 12 мин.
18:35
75
Маршрут следования поезда 6366 Новоиерусалимская — Тула на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новоиерусалимская — Тула с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новоиерусалимская
13:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Истра
13:27
13:27
2 км.
0 ч. 4 мин.
Троицкая
13:32
13:32
5 км.
0 ч. 9 мин.
Манихино I
13:35
13:36
6 км.
0 ч. 12 мин.
Остановочный пункт 50км
13:39
13:39
8 км.
0 ч. 16 мин.
Снегири
13:44
13:44
12 км.
0 ч. 21 мин.
Миитовская
13:48
13:49
16 км.
0 ч. 25 мин.
Дедовск
13:51
13:52
17 км.
0 ч. 28 мин.
Малиновка
13:54
13:55
19 км.
0 ч. 31 мин.
Нахабино
13:58
13:59
21 км.
0 ч. 35 мин.
Аникеевка
14:02
14:02
23 км.
0 ч. 39 мин.
Опалиха
14:05
14:05
24 км.
0 ч. 42 мин.
Красногорская
14:09
14:10
27 км.
0 ч. 46 мин.
Павшино
14:12
14:13
29 км.
0 ч. 49 мин.
Пенягино
14:15
14:15
30 км.
0 ч. 52 мин.
Волоколамская
14:18
14:18
31 км.
0 ч. 55 мин.
Трикотажная
14:20
14:20
32 км.
0 ч. 57 мин.
Тушинская
14:24
14:25
34 км.
1 ч. 1 мин.
Щукинская
14:28
14:29
36 км.
1 ч. 5 мин.
Стрешнево
14:31
14:32
37 км.
1 ч. 8 мин.
Красный Балтиец
14:34
14:35
39 км.
1 ч. 11 мин.
Гражданская
14:37
14:38
41 км.
1 ч. 14 мин.
Дмитровская
14:40
14:41
42 км.
1 ч. 17 мин.
Марьина Роща
14:45
14:45
45 км.
1 ч. 22 мин.
Рижская
Мцд-2
14:47
14:48
46 км.
1 ч. 24 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
14:51
14:51
48 км.
1 ч. 28 мин.
Москва
Курский Вокзал
14:56
14:57
50 км.
1 ч. 33 мин.
Москва-Товарная
Курское направление
15:01
15:02
52 км.
1 ч. 38 мин.
Калитники
15:05
15:05
53 км.
1 ч. 42 мин.
Новохохловская
15:07
15:07
54 км.
1 ч. 44 мин.
Текстильщики
15:10
15:10
55 км.
1 ч. 47 мин.
Печатники
15:12
15:13
56 км.
1 ч. 49 мин.
Люблино
15:14
15:15
57 км.
1 ч. 51 мин.
Депо
Курское Направление
15:17
15:17
58 км.
1 ч. 54 мин.
Перерва
15:19
15:20
59 км.
1 ч. 56 мин.
Курьяново
15:22
15:23
60 км.
1 ч. 59 мин.
Москворечье
15:25
15:25
61 км.
2 ч. 2 мин.
Царицыно
15:28
15:29
63 км.
2 ч. 5 мин.
Покровское
15:32
15:33
65 км.
2 ч. 9 мин.
Красный Строитель
15:35
15:36
66 км.
2 ч. 12 мин.
Битца
15:38
15:39
68 км.
2 ч. 15 мин.
Бутово
15:43
15:43
72 км.
2 ч. 20 мин.
Щербинка
15:46
15:47
75 км.
2 ч. 23 мин.
Остафьево
15:50
15:50
77 км.
2 ч. 27 мин.
Силикатная
15:52
15:53
78 км.
2 ч. 29 мин.
Подольск
15:57
15:58
82 км.
2 ч. 34 мин.
Кутузовская
16:01
16:02
85 км.
2 ч. 38 мин.
Весенняя
16:04
16:05
87 км.
2 ч. 41 мин.
Гривно
16:08
16:09
90 км.
2 ч. 45 мин.
Львовская
16:13
16:14
95 км.
2 ч. 50 мин.
Столбовая
16:19
16:20
102 км.
2 ч. 56 мин.
Остановочный пункт 66км
16:22
16:23
104 км.
2 ч. 59 мин.
Чепелево
16:27
16:27
108 км.
3 ч. 4 мин.
Чехов
16:30
16:31
111 км.
3 ч. 7 мин.
Луч
16:36
16:36
117 км.
3 ч. 13 мин.
Шарапова Охота
16:41
16:41
122 км.
3 ч. 18 мин.
Авангард
16:48
16:48
130 км.
3 ч. 25 мин.
Серпухов
16:55
17:08
132 км.
3 ч. 32 мин.
Ока
17:13
17:14
137 км.
3 ч. 50 мин.
Остановочный пункт 107км
17:16
17:16
139 км.
3 ч. 53 мин.
Приокская
17:20
17:21
144 км.
3 ч. 57 мин.
Романовские Дачи
17:25
17:26
148 км.
4 ч. 2 мин.
Тарусская
17:31
17:32
154 км.
4 ч. 8 мин.
Остановочный пункт 132км
17:38
17:38
162 км.
4 ч. 15 мин.
Пахомово
17:44
17:44
169 км.
4 ч. 21 мин.
Шульгино
17:49
17:49
175 км.
4 ч. 26 мин.
Платформа 153км
17:54
17:54
180 км.
4 ч. 31 мин.
Ясногорск
17:59
18:00
186 км.
4 ч. 36 мин.
Шеметово
18:04
18:04
190 км.
4 ч. 41 мин.
Бараново
18:09
18:10
195 км.
4 ч. 46 мин.
Ревякино
18:12
18:13
198 км.
4 ч. 49 мин.
Байдики
18:17
18:17
202 км.
4 ч. 54 мин.
Хомяково
18:21
18:22
206 км.
4 ч. 58 мин.
Платформа 191км
18:28
18:28
213 км.
5 ч. 5 мин.
Тула
Московский Вокзал
18:35
216 км.
5 ч. 12 мин.
