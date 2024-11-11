Тула: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Тула. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Тула работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Тула на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
274В
Белгород
Архангельск
00:01
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 6 ч. 50 мин.
00:05
Архангельск-Город
141В
Москва
Курск
00:17
Тула (Московский Вокзал)
12 ч. 54 мин.
09:47
Курск
217Ч
Москва
Белгород
00:26
Тула (Московский Вокзал)
11 ч. 0 мин.
07:40
Белгород
228А
Новороссийск
Санкт-Петербург
00:38
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 18 ч. 10 мин.
12:40
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
293С
Анапа
Мурманск
00:38
Тула (Московский Вокзал)
2 д. 22 ч. 15 мин.
16:40
Мурманск
295С
Анапа
Кандалакша
00:38
Тула (Московский Вокзал)
2 д. 16 ч. 1 мин.
10:06
Кандалакша
298Ч
Курск
Санкт-Петербург
00:46
Тула (Московский Вокзал)
17 ч. 10 мин.
13:00
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
566С
Адлер
Москва
00:58
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 14 ч. 48 мин.
03:22
Москва (Курский Вокзал)
205В
Москва
Белгород
01:27
Тула (Московский Вокзал)
9 ч. 53 мин.
08:30
Белгород
227А
Санкт-Петербург
Новороссийск
01:32
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 19 ч. 59 мин.
08:10
Новороссийск
141Ч
Сейм
Москва
Льгов
01:36
Тула (Московский Вокзал)
9 ч. 15 мин.
08:15
Льгов-Киевский
242В
Белгород
Москва
01:46
Тула (Московский Вокзал)
15 ч. 35 мин.
07:35
Москва (Киевский Вокзал)
245М
Москва
Старый Оскол
01:46
Тула (Московский Вокзал)
11 ч. 30 мин.
10:40
Старый Оскол
233Х
Курск
Москва
01:46
Тула (Московский Вокзал)
15 ч. 37 мин.
07:35
Москва (Киевский Вокзал)
234Щ
Курск
Москва
01:46
Тула (Московский Вокзал)
11 ч. 16 мин.
07:35
Москва (Киевский Вокзал)
230М
Льгов
Москва
01:50
Тула (Московский Вокзал)
10 ч. 48 мин.
04:50
Москва (Курский Вокзал)
229Щ
Курск
Москва
01:50
Тула (Московский Вокзал)
12 ч. 24 мин.
04:50
Москва (Курский Вокзал)
099М
Москва
Белгород
01:57
Тула (Московский Вокзал)
9 ч. 39 мин.
09:01
Белгород
083С
Москва
Адлер
02:09
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 11 ч. 15 мин.
10:49
Адлер
083М
Москва
Адлер
02:25
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 15 ч. 15 мин.
11:00
Адлер
109С
Анапа
Москва
02:29
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 15 ч. 35 мин.
08:40
Москва (Киевский Вокзал)
084Э
Адлер
Москва
02:45
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 14 ч. 11 мин.
05:25
Москва (Курский Вокзал)
253С
Кисловодск
Москва
02:45
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 14 ч. 16 мин.
05:25
Москва (Курский Вокзал)
218В
Белгород
Москва
02:45
Тула (Московский Вокзал)
11 ч. 5 мин.
05:25
Москва (Курский Вокзал)
236В
Белгород
Москва
02:56
Тула (Московский Вокзал)
10 ч. 35 мин.
06:00
Москва (Курский Вокзал)
084С
Адлер
Москва
02:58
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 18 ч. 27 мин.
09:15
Москва (Киевский Вокзал)
100В
Белгород
Москва
03:10
Тула (Московский Вокзал)
9 ч. 51 мин.
05:56
Москва (Курский Вокзал)
243Х
Москва
Ростов-на-Дону
03:19
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 4 ч. 45 мин.
05:25
Ростов (Главный)
217Щ
Москва
Белгород
03:26
Тула (Московский Вокзал)
9 ч. 34 мин.
10:20
Белгород
233Щ
Москва
Курск
03:28
Тула (Московский Вокзал)
10 ч. 46 мин.
07:51
Курск
195Х
Москва
Симферополь
03:28
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 19 ч. 55 мин.
17:00
Симферополь
098Х
Курск
Москва
03:29
Тула (Московский Вокзал)
9 ч. 31 мин.
06:31
Москва (Курский Вокзал)
141М
Курск
Москва
03:29
Тула (Московский Вокзал)
11 ч. 58 мин.
06:21
Москва (Восточный Вокзал)
563М
Москва
Анапа
03:49
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 14 ч. 54 мин.
12:29
Анапа
565М
Москва
Новороссийск
03:49
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 16 ч. 35 мин.
14:05
Новороссийск
297Х
Москва
Владикавказ
03:52
Тула Вяземская (Ряжский Вокзал)
1 д. 16 ч. 45 мин.
14:50
Владикавказ
231М
Москва
Ейск
03:52
Тула Вяземская (Ряжский Вокзал)
1 д. 8 ч. 5 мин.
06:10
Ейск
261М
Москва
Нальчик
03:52
Тула Вяземская (Ряжский Вокзал)
1 д. 15 ч. 31 мин.
13:36
Нальчик
567С
Анапа
Москва
03:53
Тула Вяземская (Ряжский Вокзал)
1 д. 12 ч. 10 мин.
10:15
Москва (Киевский Вокзал)
570Э
Новороссийск
Москва
03:53
Тула Вяземская (Ряжский Вокзал)
1 д. 11 ч. 40 мин.
10:15
Москва (Киевский Вокзал)
237С
Анапа
Москва
04:02
Тула Вяземская (Ряжский Вокзал)
1 д. 13 ч. 16 мин.
10:08
Москва (Киевский Вокзал)
247В
Москва
Белгород
04:08
Тула (Московский Вокзал)
9 ч. 30 мин.
11:10
Белгород
237Х
Москва
Курск
04:20
Тула (Московский Вокзал)
12 ч. 11 мин.
10:12
Курск
057Ч
Приосколье
Старый Оскол
Москва
04:34
Тула (Московский Вокзал)
11 ч. 15 мин.
07:20
Москва (Курский Вокзал)
072В
Белогорье
Белгород
Москва
04:37
Тула (Московский Вокзал)
9 ч. 58 мин.
08:03
Москва (Восточный Вокзал)
157А
Санкт-Петербург
Орел
05:12
Тула (Московский Вокзал)
14 ч. 42 мин.
08:07
Орел
076В
Белгород
Москва
05:51
Тула (Московский Вокзал)
10 ч. 17 мин.
09:02
Москва (Восточный Вокзал)
542Й
Адлер
Москва
05:53
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 16 ч. 18 мин.
09:15
Москва (Курский Вокзал)
206В
Белгород
Москва
05:54
Тула (Московский Вокзал)
10 ч. 7 мин.
09:12
Москва (Курский Вокзал)
264С
Адлер
Санкт-Петербург
06:09
Тула (Московский Вокзал)
2 д. 4 ч. 38 мин.
20:00
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
840М
Тула
Царицыно
06:30
Тула (Московский Вокзал)
2 ч. 12 мин.
08:42
Царицыно
293А
Мурманск
Анапа
06:51
Тула (Московский Вокзал)
2 д. 19 ч. 17 мин.
11:20
Анапа
121В
Санкт-Петербург
Новороссийск
06:51
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 19 ч. 3 мин.
11:30
Новороссийск
121А
Ночной Экспресс
Санкт-Петербург
Владикавказ
06:54
Тула (Московский Вокзал)
2 д. 1 ч. 1 мин.
17:33
Владикавказ
115Ч
Санкт-Петербург
Новороссийск
07:04
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 22 ч. 9 мин.
18:45
Новороссийск
115А
Санкт-Петербург
Адлер
07:20
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 22 ч. 13 мин.
18:46
Адлер
850Х
Тула
Москва
07:23
Тула (Московский Вокзал)
2 ч. 38 мин.
10:01
Москва (Курский Вокзал)
099А
Санкт-Петербург
Адлер
07:23
Тула (Московский Вокзал)
2 д. 3 ч. 25 мин.
20:59
Адлер
081А
Санкт-Петербург
Белгород
07:31
Тула (Московский Вокзал)
16 ч. 56 мин.
13:11
Белгород
237Ч
Москва
Анапа
07:39
Тула Вяземская (Ряжский Вокзал)
1 д. 14 ч. 39 мин.
16:12
Анапа
567М
Москва
Анапа
07:44
Тула Вяземская (Ряжский Вокзал)
1 д. 16 ч. 50 мин.
16:10
Анапа
569Х
Москва
Новороссийск
07:44
Тула Вяземская (Ряжский Вокзал)
1 д. 15 ч. 50 мин.
15:10
Новороссийск
569М
Москва
Новороссийск
07:44
Тула Вяземская (Ряжский Вокзал)
1 д. 15 ч. 50 мин.
15:10
Новороссийск
298Э
Белгород
Санкт-Петербург
08:16
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 0 ч. 20 мин.
21:50
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
247С
Анапа
Санкт-Петербург
08:17
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 22 ч. 35 мин.
21:55
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
246С
Ейск
Санкт-Петербург
08:17
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 15 ч. 35 мин.
21:55
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
563С
Анапа
Москва
08:17
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 17 ч. 11 мин.
13:45
Москва (Киевский Вокзал)
204В
Белгород
Санкт-Петербург
08:17
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 2 ч. 25 мин.
21:55
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
204Щ
Орел
Санкт-Петербург
08:17
Тула (Московский Вокзал)
16 ч. 30 мин.
21:55
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
104А
Белгород
Санкт-Петербург
08:17
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 2 ч. 35 мин.
22:05
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
273А
Санкт-Петербург
Орел
08:24
Тула (Московский Вокзал)
15 ч. 41 мин.
11:08
Орел
267В
Санкт-Петербург
Орел
08:25
Тула (Московский Вокзал)
15 ч. 41 мин.
11:08
Орел
220В
Белгород
Москва
08:26
Тула (Московский Вокзал)
12 ч. 24 мин.
14:00
Москва (Киевский Вокзал)
078С
Таврия
Симферополь
Санкт-Петербург
08:29
Тула (Московский Вокзал)
2 д. 0 ч. 45 мин.
21:55
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
178С
Таврия
Симферополь
Москва
08:31
Тула Вяземская (Ряжский Вокзал)
1 д. 16 ч. 50 мин.
14:00
Москва (Киевский Вокзал)
492Э
Таврия
Симферополь
Москва
08:31
Тула Вяземская (Ряжский Вокзал)
1 д. 21 ч. 59 мин.
13:59
Москва (Киевский Вокзал)
529У
Зеленогорск
Таганрог
08:33
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 17 ч. 50 мин.
09:22
Таганрог-Пассажирский (Новый Вокзал)
530У
Зеленогорск
Таганрог
08:33
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 17 ч. 50 мин.
09:22
Таганрог-Пассажирский (Новый Вокзал)
296Ч
Белгород
Москва
08:37
Тула (Московский Вокзал)
12 ч. 9 мин.
13:59
Москва (Киевский Вокзал)
214Х
Курск
Москва
08:37
Тула (Московский Вокзал)
9 ч. 56 мин.
14:00
Москва (Киевский Вокзал)
739В
Москва
Белгород
08:47
Тула (Московский Вокзал)
7 ч. 0 мин.
13:50
Белгород
029У
Санкт-Петербург
Белгород
08:52
Тула (Московский Вокзал)
16 ч. 41 мин.
14:11
Белгород
720М
Ласточка
Орел
Москва
08:58
Тула (Московский Вокзал)
4 ч. 10 мин.
11:10
Москва (Курский Вокзал)
828Щ
Курск
Москва
09:02
Тула (Московский Вокзал)
5 ч. 56 мин.
11:24
Москва (Курский Вокзал)
135А
Санкт-Петербург
Махачкала
09:04
Тула (Московский Вокзал)
2 д. 3 ч. 49 мин.
22:18
Махачкала
245В
Старый Оскол
Москва
09:04
Тула (Московский Вокзал)
12 ч. 24 мин.
11:54
Москва (Курский Вокзал)
249В
Старый Оскол
Москва
09:04
Тула (Московский Вокзал)
12 ч. 34 мин.
11:54
Москва (Курский Вокзал)
251А
Санкт-Петербург
Владикавказ
09:04
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 23 ч. 58 мин.
18:27
Владикавказ
279А
Санкт-Петербург
Таганрог
09:04
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 12 ч. 29 мин.
06:58
Таганрог-Пассажирский (Новый Вокзал)
560С
Адлер
Калининград
09:04
Тула (Московский Вокзал)
3 д. 15 ч. 27 мин.
12:28
Калининград Южный (Пассажирский)
722М
Ласточка
Курск
Москва
09:10
Тула (Московский Вокзал)
5 ч. 48 мин.
11:24
Москва (Курский Вокзал)
728М
Курск
Москва
09:10
Тула (Московский Вокзал)
5 ч. 48 мин.
11:24
Москва (Курский Вокзал)
537С
Анапа
Москва
09:26
Тула Вяземская (Ряжский Вокзал)
1 д. 13 ч. 55 мин.
15:55
Москва (Киевский Вокзал)
744В
Ласточка
Белгород
Москва
09:45
Тула (Московский Вокзал)
7 ч. 33 мин.
12:01
Москва (Курский Вокзал)
844В
Белгород
Москва
09:45
Тула (Московский Вокзал)
8 ч. 5 мин.
12:33
Москва (Курский Вокзал)
297А
Санкт-Петербург
Курск
10:44
Тула (Московский Вокзал)
16 ч. 51 мин.
15:55
Курск
263А
Санкт-Петербург
Орел
10:44
Тула (Московский Вокзал)
14 ч. 26 мин.
13:30
Орел
725М
Ласточка
Москва
Орел
11:04
Тула (Московский Вокзал)
4 ч. 12 мин.
12:58
Орел
715В
Ласточка
Москва
Курск
11:04
Тула (Московский Вокзал)
5 ч. 54 мин.
14:40
Курск
297С
Владикавказ
Москва
11:04
Тула Вяземская (Ряжский Вокзал)
1 д. 17 ч. 10 мин.
16:15
Москва (Киевский Вокзал)
232С
Ейск
Москва
11:04
Тула Вяземская (Ряжский Вокзал)
1 д. 6 ч. 12 мин.
16:15
Москва (Киевский Вокзал)
261С
Нальчик
Москва
11:04
Тула Вяземская (Ряжский Вокзал)
1 д. 16 ч. 25 мин.
16:15
Москва (Киевский Вокзал)
725Щ
Москва
Курск
11:05
Тула (Московский Вокзал)
5 ч. 54 мин.
14:40
Курск
203А
Санкт-Петербург
Белгород
11:14
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 0 ч. 44 мин.
23:15
Белгород
213В
Санкт-Петербург
Орел
11:14
Тула (Московский Вокзал)
14 ч. 39 мин.
13:43
Орел
103А
Санкт-Петербург
Белгород
11:14
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 0 ч. 45 мин.
23:15
Белгород
247А
Санкт-Петербург
Анапа
11:19
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 19 ч. 19 мин.
17:50
Анапа
245А
Санкт-Петербург
Ейск
11:19
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 14 ч. 51 мин.
13:22
Ейск
825Щ
Москва
Курск
11:41
Тула (Московский Вокзал)
6 ч. 29 мин.
15:15
Курск
746В
Белгород
Москва
12:23
Тула (Московский Вокзал)
7 ч. 12 мин.
14:37
Москва (Курский Вокзал)
738В
Белгород
Москва
12:32
Тула (Московский Вокзал)
7 ч. 8 мин.
14:38
Москва (Курский Вокзал)
183С
Кисловодск
Москва
12:40
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 15 ч. 56 мин.
15:46
Москва (Курский Вокзал)
143М
Москва
Кисловодск
12:55
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 11 ч. 39 мин.
19:14
Кисловодск
491М
Таврия
Москва
Симферополь
12:55
Тула Вяземская (Ряжский Вокзал)
1 д. 23 ч. 30 мин.
06:25
Симферополь
177Х
Таврия
Москва
Симферополь
12:59
Тула Вяземская (Ряжский Вокзал)
1 д. 22 ч. 55 мин.
06:00
Симферополь
283Ч
Москва
Курск
13:08
Тула (Московский Вокзал)
8 ч. 2 мин.
17:50
Курск
231Щ
Москва
Курск
13:08
Тула (Московский Вокзал)
7 ч. 57 мин.
17:45
Курск
425У
Челябинск
Калининград
13:31
Тула Вяземская (Ряжский Вокзал)
2 д. 18 ч. 50 мин.
14:25
Калининград Южный (Пассажирский)
276Б
Минск (Беларусь)
Самара
13:33
Тула Вяземская (Ряжский Вокзал)
1 д. 10 ч. 59 мин.
08:56
Самара
426Ч
Калининград
Челябинск
13:33
Тула Вяземская (Ряжский Вокзал)
2 д. 17 ч. 23 мин.
04:18
Челябинск-Главный
150Б
Минск (Беларусь)
Самара
13:33
Тула Вяземская (Ряжский Вокзал)
1 д. 10 ч. 42 мин.
08:52
Самара
243Ж
Ростов-на-Дону
Москва
13:37
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 5 ч. 18 мин.
16:50
Москва (Курский Вокзал)
243В
Санкт-Петербург
Минеральные Воды
13:57
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 21 ч. 2 мин.
21:42
Минеральные Воды
741А
Москва
Белгород
14:02
Тула (Московский Вокзал)
7 ч. 33 мин.
19:19
Белгород
830И
Тула
Москва
14:07
Тула (Московский Вокзал)
2 ч. 23 мин.
16:30
Москва (Курский Вокзал)
077А
Таврия
Санкт-Петербург
Симферополь
14:08
Тула (Московский Вокзал)
2 д. 4 ч. 20 мин.
06:00
Симферополь
119А
Санкт-Петербург
Белгород
14:11
Тула (Московский Вокзал)
22 ч. 28 мин.
22:40
Белгород
275М
Москва
Анапа
14:20
Тула Вяземская (Ряжский Вокзал)
1 д. 14 ч. 57 мин.
22:02
Анапа
207М
Москва
Белгород
14:24
Тула (Московский Вокзал)
11 ч. 27 мин.
22:20
Белгород
281М
Санкт-Петербург
Белгород
14:52
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 0 ч. 58 мин.
22:14
Белгород
479А
Санкт-Петербург
Сухум (Абхазия)
14:57
Тула (Московский Вокзал)
2 д. 10 ч. 25 мин.
09:55
Сухум
481А
Санкт-Петербург
Имеретинский Курорт (Адлер)
14:57
Тула (Московский Вокзал)
2 д. 5 ч. 18 мин.
04:48
Имеретинский Курорт
480С
Сухум (Абхазия)
Санкт-Петербург
15:15
Тула (Московский Вокзал)
2 д. 10 ч. 50 мин.
06:30
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
154В
Белгород
Санкт-Петербург
15:18
Тула (Московский Вокзал)
20 ч. 5 мин.
04:20
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
480Й
Адлер
Санкт-Петербург
15:18
Тула (Московский Вокзал)
2 д. 2 ч. 23 мин.
04:20
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
479С
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
15:18
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 13 ч. 7 мин.
06:30
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
243Э
Минеральные Воды
Санкт-Петербург
15:42
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 18 ч. 5 мин.
03:45
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
241М
Москва
Белгород
16:00
Тула (Московский Вокзал)
13 ч. 56 мин.
23:40
Белгород
284Ч
Курск
Москва
16:02
Тула (Московский Вокзал)
8 ч. 26 мин.
18:56
Москва (Курский Вокзал)
208В
Белгород
Москва
16:12
Тула (Московский Вокзал)
10 ч. 52 мин.
19:12
Москва (Курский Вокзал)
135С
Махачкала
Санкт-Петербург
16:18
Тула (Московский Вокзал)
2 д. 4 ч. 57 мин.
05:32
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
251С
Владикавказ
Санкт-Петербург
16:18
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 22 ч. 21 мин.
05:13
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
279С
Таганрог
Санкт-Петербург
16:18
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 11 ч. 47 мин.
05:13
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
143С
Кисловодск
Москва
16:23
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 8 ч. 52 мин.
19:08
Москва (Курский Вокзал)
743М
Москва
Белгород
16:35
Тула (Московский Вокзал)
7 ч. 36 мин.
21:46
Белгород
719М
Ласточка
Москва
Белгород
16:54
Тула (Московский Вокзал)
7 ч. 40 мин.
22:02
Белгород
929М
Москва
Москва
17:10
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 23 ч. 50 мин.
23:00
Москва (Киевский Вокзал)
143Й
Кисловодск
Москва
17:13
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 12 ч. 24 мин.
22:40
Москва (Павелецкий Вокзал)
848М
Тула
Москва
17:15
Тула (Московский Вокзал)
2 ч. 24 мин.
19:39
Москва (Курский Вокзал)
121С
Владикавказ
Санкт-Петербург
17:23
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 22 ч. 31 мин.
05:01
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
742А
Белгород
Москва
17:32
Тула (Московский Вокзал)
7 ч. 34 мин.
19:49
Москва (Курский Вокзал)
720В
Ласточка
Белгород
Москва
17:46
Тула (Московский Вокзал)
7 ч. 13 мин.
19:45
Москва (Курский Вокзал)
737В
Москва
Белгород
17:57
Тула (Московский Вокзал)
7 ч. 0 мин.
22:55
Белгород
120Х
Орел
Санкт-Петербург
18:00
Тула (Московский Вокзал)
16 ч. 15 мин.
07:30
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
745В
Москва
Белгород
18:00
Тула (Московский Вокзал)
7 ч. 15 мин.
23:01
Белгород
743В
Москва
Белгород
18:01
Тула (Московский Вокзал)
7 ч. 6 мин.
22:53
Белгород
120В
Белгород
Санкт-Петербург
18:14
Тула (Московский Вокзал)
21 ч. 41 мин.
07:19
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
213М
Москва
Старый Оскол
18:15
Тула (Московский Вокзал)
11 ч. 56 мин.
03:05
Старый Оскол
821Щ
Ласточка
Москва
Курск
18:36
Тула (Московский Вокзал)
5 ч. 57 мин.
22:12
Курск
727Щ
Ласточка
Москва
Курск
18:53
Тула (Московский Вокзал)
5 ч. 53 мин.
22:27
Курск
827Щ
Москва
Курск
18:53
Тула (Московский Вокзал)
6 ч. 27 мин.
22:27
Курск
721Ч
Ласточка
Москва
Курск
18:55
Тула (Московский Вокзал)
5 ч. 53 мин.
22:28
Курск
268М
Орел
Санкт-Петербург
19:26
Тула (Московский Вокзал)
16 ч. 4 мин.
08:53
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
723М
Ласточка
Москва
Курск
19:47
Тула (Московский Вокзал)
5 ч. 38 мин.
23:23
Курск
726Щ
Курск
Москва
20:33
Тула (Московский Вокзал)
5 ч. 52 мин.
22:48
Москва (Курский Вокзал)
726М
Ласточка
Орел
Москва
20:40
Тула (Московский Вокзал)
4 ч. 7 мин.
22:56
Москва (Курский Вокзал)
724М
Ласточка
Курск
Москва
20:45
Тула (Московский Вокзал)
5 ч. 32 мин.
22:45
Москва (Курский Вокзал)
114С
Адлер
Санкт-Петербург
21:05
Тула (Московский Вокзал)
2 д. 4 ч. 24 мин.
09:50
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
296С
Новороссийск
Санкт-Петербург
21:05
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 20 ч. 35 мин.
09:50
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
553Щ
Москва
Новороссийск
21:22
Тула Вяземская (Ряжский Вокзал)
1 д. 17 ч. 18 мин.
06:40
Новороссийск
537Щ
Москва
Анапа
21:22
Тула Вяземская (Ряжский Вокзал)
1 д. 18 ч. 53 мин.
08:15
Анапа
030У
Белгород
Санкт-Петербург
21:40
Тула (Московский Вокзал)
17 ч. 58 мин.
10:15
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
740В
Белгород
Москва
21:47
Тула (Московский Вокзал)
7 ч. 5 мин.
23:45
Москва (Курский Вокзал)
100С
Адлер
Санкт-Петербург
21:58
Тула (Московский Вокзал)
2 д. 5 ч. 34 мин.
11:00
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
529Э
Таганрог
Зеленогорск
22:16
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 19 ч. 45 мин.
14:40
Зеленогорск
211В
Москва
Белгород
22:34
Тула (Московский Вокзал)
10 ч. 11 мин.
06:00
Белгород
075М
Москва
Белгород
22:46
Тула (Московский Вокзал)
11 ч. 13 мин.
06:40
Белгород
122С
Новороссийск
Санкт-Петербург
22:54
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 18 ч. 56 мин.
12:31
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
322С
Новороссийск
Санкт-Петербург
22:59
Тула (Московский Вокзал)
2 д. 0 ч. 25 мин.
18:00
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
229В
Москва
Льгов
23:00
Тула (Московский Вокзал)
9 ч. 28 мин.
05:10
Льгов-Киевский
235Х
Москва
Белгород
23:00
Тула (Московский Вокзал)
10 ч. 18 мин.
06:00
Белгород
082В
Белгород
Санкт-Петербург
23:09
Тула (Московский Вокзал)
17 ч. 26 мин.
10:41
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
109В
Москва
Анапа
23:10
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 14 ч. 25 мин.
07:15
Анапа
267М
Москва
Белгород
23:12
Тула (Московский Вокзал)
10 ч. 7 мин.
05:40
Белгород
071В
Белогорье
Москва
Белгород
23:31
Тула (Московский Вокзал)
9 ч. 36 мин.
06:05
Белгород
927М
Москва
Москва
23:31
Тула (Московский Вокзал)
1 д. 22 ч. 45 мин.
19:15
Москва Вк Восточный Тур
057В
Приосколье
Москва
Старый Оскол
23:40
Тула (Московский Вокзал)
10 ч. 47 мин.
07:45
Старый Оскол
229М
Москва
Орел
23:57
Тула (Московский Вокзал)
8 ч. 17 мин.
01:57
Орел
219Щ
Москва
Белгород
23:57
Тула (Московский Вокзал)
12 ч. 45 мин.
06:25
Белгород
453М
Москва
Воронеж
23:57
Тула (Московский Вокзал)
19 ч. 40 мин.
13:20
Воронеж 1
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Тула включает 394 поезда дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:12 по направлению к станции Санкт-Петербург;
  • последний поезд прибывает в 23:45 от станции Москва.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Тула.

Актуальное расписание поездов станции Тула, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
