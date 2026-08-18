Светлана – отзыв о поезде 120В Едем 120 поездом из Москвы в Санкт-Петербург 5 января в вагоне СВ. Никаких услуг кроме белья не предусмотрено ( нет тапочек, питания , доступа карточкой, душа ) Вагоны старые, душно , туалеты как в дешёвой плацкарте. Никому не советую брать СВ на этот поезд. На восточном вокзале объявляли по громкой связи, что в зал повышенного комфорта бесплатно допускаются пассажиры СВ, но на деле нам эту услугу не предоставили

Валерия – отзыв о поезде 298Ч Прочитав отзывы о поезде перед поездкой – приготовилась к худшему. Но все оказалось не так страшно. Вагон был на удивление чистый, в туалете не было вони и туалетная бумага была всегда на месте.

Малявочка – отзыв о поезде 264С Общее отношение персонала на 5+. Общее состояние поезда 3+. Итого можно вывести среднее – на четверочку. Ехало много отдыхающих с детьми стоял гвалт из голосов. Очень хотелось просто тишины.

Алина Горецкая – отзыв о поезде 247С Повезло ехать в вагоне нового типа, кондиционер и все дела. Если бы все вагоны на эти заменили, то передвигаться в поездах было бы милое дело. А так выходит, что иногда приходится терпеть. Пассажиры вполне адекватные в этот раз попались.

Алексей Романович – отзыв о поезде 246С Конечно в таком поезде ни о каком кондиционере речи и быть не может, поэтому ехали с открытыми форточками. На улице было лето, мне было жарко, кому-то дуло. Туалет тоже был обычным (не био) и потому каждый раз его закрывали перед остановками. Без приключений не обошлось.

Костевич Алина – отзыв о поезде 243Э Замечательный поезд и в целом путешествие! Люблю ездить на поездах на дальние расстояния, это для меня своего рода романтика )))) дух дороги и так далее. Муж тоже разделяет мою страсть к путешествиям)))

Малиновская Виктория – отзыв о поезде 228А Поездка прошла удачно. За все время был только один недостаток – это то что туалет сломался и ходили в другой вагон. А так – обычный поезд, ни чем не отличается от множества.

Елена Дмитриевна – отзыв о поезде 204В Порадовала чистота в вагоне и отношение проводниц. Не порадовала цена, которая могла бы быть поменьше)))) В общем и целом советую и рекомендую!!!!

Елизавета – отзыв о поезде 135С Спасибо за хорошее обслуживание! Мне все очень понравилось. Но вагон был старый и это было основным неудобством. Кипяток был не очень кипяток((( И в туалете вода уже еле течет… Насос слабоватый, не справляется.

Ольга – отзыв о поезде 121С Раньше, лет 7 назад, этот поезд был добитой рухлятью. Сейчас он очень преобразился и поновел. Проводники тоже видно, что уже распрощались с наследием СССР.

Николай Дмитриевич – отзыв о поезде 120Х Поезд как поезд. Иногда мотаюсь в Питер по работе и езжу на этом поезде. Чуда не ждите, но доедете 100%. Ни разу не отклонялся от расписания более чем на 10 минут.