Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 848М Тула — Москва.
Продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 848М Тула — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тула — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тула
Московский Вокзал
17:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ясногорск
17:40
17:41
31 км.
0 ч. 25 мин.
Тарусская
18:03
18:04
64 км.
0 ч. 48 мин.
Серпухов
18:21
18:23
86 км.
1 ч. 6 мин.
Царицыно
19:19
19:21
163 км.
2 ч. 4 мин.
Москва
Курский Вокзал
19:39
178 км.
2 ч. 24 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Могу рекомендовать этот поезд смело, так как за последние два года я на нем ездила уже много раз и всегда никаких вопросов не было. Всегда работает кондиционер и не душно.
Впервые видел настолько задолбанную проводницу. По лицу было видно что она не спала как минимум одну ночь, а как максимум 2 и еще и работала без остановки. Что сказать – обслуживание было соответствующим. На отвалите. Не буду выражаться, но вы поняли.
В вагонах чисто. Кресла удобные, кондиционер работает исправно. В вагоне есть специальное табло, на котором отображаются все данные о поезде и остановках. Люблю современные составы, за то чтобы в них ездить, порой можно и переплатить.
Вместо автомобиля выбрала поезд и была приятно удивлена. В последний раз я ездила на ЖД транспорте в молодости, тогда еще были советские поезда. Поэтому я сильно удивилась тому, как круто сейчас все сделали.
Посреди дороги встали на 17 минут и тупо стояли. Проводник ничего внятного сказать не мог. Потом просто поехали. Вот такой у нас сервис. В европе за подобные простои идет компенсация, у нас всем на это плевать. Скажут еще «скажи спасибо, что довезли».